البرتغالي الأول منذ 20 عاما.. باولو بريتو مديرا فنيا لـ الوداد المغربي

الأحد، 26 يوليه 2026 - 23:46

كتب : FilGoal

باولو بريتو - الوداد

أعلن نادي الوداد المغربي تعيين البرتغالي باولو بريتو مديرا فنيا للفريق لمدة موسم واحد.

وتولى بريتو القيادة الفنية خلفا للمغربي محمد بنشريفة الذي قاد الفريق بشكل مؤقت في نهاية الموسم الماضي.

وجاء بيان النادي

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"يعلن نادي الوداد الرياضي عن تعيين الإطار البرتغالي باولو سيرجيو بريتو مدربا للفريق الأول خلال الموسم الرياضي 2027-2026.

ويأتي هذا الاختيار في إطار توجه النادي نحو فتح صفحة رياضية جديدة، ترتكز على الاستقرار التقني، ووضوح الرؤية وتعزيز التنافسية، بما ينسجم مع طموحات الوداد وتاريخه ومكانته.

ويرحب نادي الوداد الرياضي بـ باولو سيرجيو بريتو داخل العائلة الودادية، متمنياً له كامل التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة".

وأصبح بريتو أول برتغالي يتولى تدريب الوداد منذ خوسيه روماو في موسم 2005-06.

ويمتلك البرتغالي البالغ 58 عاما مسيرة تدريبية طويلة بدأت منذ 2003 أبرزها قيادة فرق سبورتنج لشبونة وفيتوريا جيماريش.

كما درب فريق هارتس الاسكتلندي وكلوج الروماني وأبويل القبرصي.

وخاض أكثر من تجربة عربية بدءا من 2016 بقيادة دبا الفجيرة الإماراتي والتعاون السعودي وآخرها الأخدود السعودي الموسم الماضي.

وخلال مسيرته التدريبية حقق لقبين وهما كأس اسكتلندا 2011-12 مع هارتس والسوبر القبرصي مع أبويل في 2013.

وتولى 3 مدربين الموسم الماضي تدريب الوداد بداية من محمد أمين بنهاشم ثم باتريس كارتيرون وأخيرا بنشريفة.

وأنهى الوداد موسم 2025-26 محتلا المركز الخامس في ترتيب الدوري المغربي وسيغيب قاريا عن البطولات الإفريقية لأول مرة منذ 2015.

الوداد المغربي الدوري المغربي باولو بريتو - الوداد
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