أورلاندو بايرتس يضم مهاجما نرويجيا

الأحد، 26 يوليه 2026 - 22:44

كتب : FilGoal

سيباستيان بيدرسن

أعلن نادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي ضم النرويجي سيباستيان بيدرسن.

ولم يكشف النادي الجنوب إفريقي عن قيمة الصفقة المنضم من فريق سوجندال أحد أندية الدرجة الثانية في النرويج.

ووقّع المهاجم البالغ 27 عاما على عقد يمتد لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وأصبح بيدرسن أجدد تعاقدات القراصنة لتدعيم كتيبة المدرب المغربي عبد السلام وادو.

ويعد بيدرسن الشقيق الأصغر لماركوس بيدرسن مهاجم منتخب النرويج السابق.

وصف النادي في بيانه لاعبه الجديد: من حيث أسلوب لعبه، يُعتبر بيدرسن مهاجما بارعا في إنهاء الهجمات بلمسة واحدة، وليس مهاجما قويا يعتمد على القوة البدنية. وسجل 51 هدفا في آخر 117 مباراة".

وسبق أن ارتدى بيدرسن قميص منتخب النرويج في الفئات السنية من تحت 15 عاما وحتى 21.

وفاز بيدرسن من قبل بجائزة هداف الدرجة الرابعة في النرويج في موسم 2016-17 برصيد 25 هدفا.

وستكون تلك أول تجربة للمهاجم النرويجي خارج دوري بلاده إذ ارتدى قمصان فرق هامكام وسترومن ونوتندن وموس وسونجدال من قبل.

ويشارك أورلاندو بايرتس الموسم المقبل في دوري أبطال إفريقيا بعدما توج بالثلاثية المحلية الموسم الماضي.

ويبدأ القراصنة موسمه بلقاء ميلفورد في الأول من أغسطس المقبل في الدوري الجنوب إفريقي.

سيباستيان بيدرسن أورلاندو بايرتس الدوري جنوب إفريقي
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