سان جيرمان انسحب.. ديوماندي يوافق على الانتقال لـ ريال مدريد

أصبح الإيفواري يان ديوماندي لاعب لايبزج الألماني على أعتاب الانتقال لصفوف ريال مدريد الإسباني.

ووافق ريال مدريد على ضم اللاعب بعدما توصل لاتفاق مع لايبزج على قيمه الصفقة بـ 100 مليون يورو.

وكشف فابرزيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي سبورت" الإنجليزية أن الإيفواري سيطير إلى مدينة مدريد الأسبوع الجاري لإجراء الكشف الطبي وتوقيع العقود.

وسيمتد تعاقد ديوماندي مع الملكي حتى 2031 أي لمدة 5 مواسم.

وأشار الصحفي الإيطالي أيضا إلى أن باريس سان جيرمان الفرنسي انسحب من المفاوضات بشكل رسمي.

ورفض النادي الفرنسي "مخالفة مبادئه المتعلقة بالإدارة المالية الرشيدة وتوازن الفريق".

وسيكون الإيفواري أغلى صفقة بيع في تاريخ لايبزج متفوقا على يوشكو جفارديول الذي انضم لمانشستر سيتي في 2023-24 مقابل 90 مليون يورو.

فيما سيصبح رابع أغلى لاعب في تاريخ ريال مدريد بعد جود بيلينجهام وإدين هازارد وجاريث بيل.

يان ديوماندي.. من مغمور إلى أغلى شاب خلال عامين

وسيصبح ديوماندي خامس صفقات الملكي بعد مارك كوكوريا ودينزل دومفريز وإبراهيما كوناتي وبرناردو سيلفا تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو.

وقدم ديوماندي صاحب الـ 19 عاما موسما مميزا مع لايبزج إذ سجل 12 هدفا وصنع 9 أهداف خلال 33 مباراة في الدوري الألماني.

وساهم الجناح الشاب في احتلال فريقه المركز الثالث والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

كما جذب الأنظار بتألقه مع كوت ديفوار في كأس العالم رغم الخروج المبكر من دور الـ 32.