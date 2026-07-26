داني ألومو: لا أقبل اعتذار أيالا.. لا يقول الحقيقة ولا يشعر بالندم

تحدث داني أولمو لأول مرة عن الأحداث التي أعقبت نهائي كأس العالم 2026 أمام الأرجنتين، والتي شهدت اشتباكات بين لاعبي المنتخبين عقب صافرة النهاية.

داني أولمو النادي : برشلونة إسبانيا

وبدأت الواقعة عندما وجه مولينا ضربة إلى رودري دون مبرر، ما دفع لاعب مانشستر سيتي إلى التوجه نحوه للاعتراض، قبل أن تتطور الأمور إلى اشتباك جماعي فقد خلاله بعض لاعبي الأرجنتين أعصابهم.

وخلال تلك الأحداث، اقترب روبرتو أيالا، مساعد مدرب منتخب الأرجنتين، من إريك جارسيا وداني أولمو، ووجه ضربة غير مبررة إلى لاعب برشلونة.

وكان أيالا قد دافع عن نفسه لاحقًا بقوله "كانت أقرب إلى دفعة منها إلى لكمة، وكانت مجرد رد فعل على بعض الكلمات."

لكن أولمو نفى هذه الرواية بشكل قاطع خلال مقابلة مع صحيفة نقلتها صحيفة آس الإسبانية.

وقال لاعب برشلونة "الشخص الذي يقول إنه يشعر بالأسف، ثم يبرر توجيه لكمة بأنها جاءت ردًا على كلمات قيلت، لا أعتقد أنه يشعر بالندم فعلًا."

وأضاف "هو لا يقول الحقيقة، لأنني لم أقل له أي شيء، لذلك لا أحتاج إلى اعتذاره. ما يحدد شخصيتنا ليس ارتكاب الخطأ، بل امتلاك الشجاعة للاعتراف به."

وأكد أولمو أنه لا يرغب في أن تطغى تلك الواقعة على إنجاز منتخب إسبانيا، مشددًا على أهمية الصورة التي ظهر بها الفريق طوال البطولة.

وقال: "أريد أن يشعر الناس بالفخر بالطريقة التي نافسنا بها، والطريقة التي فزنا بها، وقبل كل شيء بسلوكنا."

كما شدد على المسؤولية التي يتحملها اللاعبون باعتبارهم قدوة للأجيال الجديدة، مضيفًا "مكانة كرة القدم تجعل اللاعبين قدوة للأطفال وللأجيال الجديدة، وهذا يحملنا مسؤولية كبيرة."

وبعيدًا عن الجدل، تحدث أولمو عن أسباب نجاح منتخب إسبانيا في التتويج بالمونديال.

وقال: "المجموعة، والعمل الجماعي، كانا دائمًا فوق أي فرد."

ووصف المنتخب بأنه "عائلة كبيرة"، مؤكدًا أن النجاح لم يكن قائمًا على نجم واحد، بل على العمل الجماعي بين اللاعبين والجهاز الفني.

وأضاف "العمل، لا توجد طريقة أخرى لتحقيق الهدف سوى العمل الجاد."

واختتم حديثه بالتأكيد على أن النجاح لم يكن نتيجة الجانب البدني فقط، بل أيضًا بفضل ما وصفه بـ"التدريبات غير المرئية"، موضحًا "التغذية، والراحة، والاستشفاء، والإعداد الذهني، وتحليل المباريات، والعادات الصحية، كلها عوامل حاسمة."

واعتبر أولمو أن هذه التفاصيل هي التي صنعت اللقب العالمي الثاني في تاريخ إسبانيا.