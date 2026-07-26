المنتخب المغربية: بدر بانون على أعتاب حسنية أغادير

الأحد، 26 يوليه 2026 - 20:52

كتب : FilGoal

بدر بانون

يقترب المغربي بدر بانون لاعب الأهلي السابق من الانضمام لصفوف حسنية أغادير المغربي.

بدر بانون

النادي : الرجاء البيضاوي

رجاء أغادير | كرة يد

ويقترب بانون من الرحيل عن صفوف الرجاء المغربي حسبما أوضحت تقارير سابقة في الصيف الحالي.

وكشفت صحيفة "المنتخب" المغربية أن المدافع المخضرم على أعتاب أغادير. وتتبق بعض التفاصيل البسيطة قبل الإعلان الرسمي عن الانتقال.

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وأشار التقرير أنه في "حال لم تظهر أي مستجدات قد تعرقل إتمامها. وفي حال اكتملت المفاوضات بنجاح سيشكل اللاعب إضافة قوية للفريق دفاعيا".

واكتفى بانون بخوض 23 مباراة في الولاية الثانية له مع الرجاء المغربي بدءا منذ عودته العام الماضي.

ولعب بانون صاحب الـ 32 عاما للرجاء والمغربي الفاسي ونهضة بركان والأهلي وقطر القطري ثم عاد في 2025 للرجاء.

وتوج مع الأهلي بـ 4 ألقاب بالإضافة لبرونزية كأس العالم للأندية خلال موسمين قضاهما بقميص الأحمر.

ولعب بانون مع الأهلي 51 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 4 أهداف.

ومع منتخب المغرب توج بلقب أمم إفريقيا للمحليين 2018 ويمتلك 5 أهداف دولية بقميص أسود أطلس، كما شارك في كأس العالم 2022.

وأنهى أغادير الموسم الماضي في المركز الـ 12 بترتيب الدوري المغربي برصيد 33 نقطة.

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