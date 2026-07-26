بيراميدز يخسر أولى مبارياته الودية أمام بيرسبوليس الإيراني

الأحد، 26 يوليه 2026 - 19:59

كتب : FilGoal

بيراميدز - بيرسبوليس

خسر بيراميدز مبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد بنتيجة 1-0 أمام بيرسبوليس الإيراني.

ويقيم بيراميدز معسكرا في تركيا استعدادا للموسم الجديد والذي يتخلله 4 مباريات ودية.

وخاض بيراميدز اللقاء الأول له تحت قيادة رولاني موكوينا بتشكيلين مختلفين على مدار شوطي اللقاء.

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وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، فيما انتصر بطل إيران بهدف دون رد في الشوط الثاني.

ويمتد معسكر بيراميدز في مدينة أرضورم التركية حتى يوم 9 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يكتمل معسكر الإعداد بداية من يوم 29 يوليو الجاري بعد انتهاء الراحة الإضافية التي حصل عليها اللاعبين الدوليين عقب مشاركتهم في كأس العالم وهم مصطفى زيكو، وكريم حافظ، ومهند لاشين.

ومن المنتظر أن يخوض بيراميدز 3 مباريات ودية أخرى لم يتم الإعلان عنها حتى الآن.

وتوج بيراميدز بلقب كأس مصر عن الموسم الماضي، ويستعد للمنافسات المحلية والقارية تحت قيادة رولاني موكوينا المدير الفني الجديد.

وينافس بيراميدز الموسم المقبل في دوري أبطال إفريقيا للموسم الرابع على التوالي.

بيراميدز ودية بيرسبوليس
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