بيراميدز يخسر أولى مبارياته الودية أمام بيرسبوليس الإيراني
الأحد، 26 يوليه 2026 - 19:59
كتب : FilGoal
خسر بيراميدز مبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد بنتيجة 1-0 أمام بيرسبوليس الإيراني.
ويقيم بيراميدز معسكرا في تركيا استعدادا للموسم الجديد والذي يتخلله 4 مباريات ودية.
وخاض بيراميدز اللقاء الأول له تحت قيادة رولاني موكوينا بتشكيلين مختلفين على مدار شوطي اللقاء.
تشكيل المباراة للودية الأولى 📝#بيراميدز | #ملوك_الكرة pic.twitter.com/6DZutAmRO1— Pyramids FC (@pyramidsfc) July 26, 2026
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، فيما انتصر بطل إيران بهدف دون رد في الشوط الثاني.
ويمتد معسكر بيراميدز في مدينة أرضورم التركية حتى يوم 9 أغسطس المقبل.
تشكيل الشوط الثاني 🗒️#بيراميدز | #ملوك_الكرة pic.twitter.com/3pg9zHoatK— Pyramids FC (@pyramidsfc) July 26, 2026
ومن المقرر أن يكتمل معسكر الإعداد بداية من يوم 29 يوليو الجاري بعد انتهاء الراحة الإضافية التي حصل عليها اللاعبين الدوليين عقب مشاركتهم في كأس العالم وهم مصطفى زيكو، وكريم حافظ، ومهند لاشين.
ومن المنتظر أن يخوض بيراميدز 3 مباريات ودية أخرى لم يتم الإعلان عنها حتى الآن.
نهاية المباراة 🔚#بيراميدز | #ملوك_الكرة pic.twitter.com/hkvXGPVoX7— Pyramids FC (@pyramidsfc) July 26, 2026
وتوج بيراميدز بلقب كأس مصر عن الموسم الماضي، ويستعد للمنافسات المحلية والقارية تحت قيادة رولاني موكوينا المدير الفني الجديد.
وينافس بيراميدز الموسم المقبل في دوري أبطال إفريقيا للموسم الرابع على التوالي.