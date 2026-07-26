"سقط أرضا كجثة هامدة".. إصابة مهاجم إنتر ميامي بارتجاج في الرأس ونقله للمستشفى

الأحد، 26 يوليه 2026 - 19:15

كتب : FilGoal

لويس سواريز يهدي هدفه لـ بيرترامي

أوضح جييريمو هويس مدرب إنتر ميامي تفاصيل إصابة خيرمان بيرترامي لاعب الفريق عقب تعرضه لارتجاج في المخ.

وانتصر إنتر ميامي على مونتريال بهدف دون رد في الدوري الأمريكي.

وتعرض المهاجم الأرجنتيني لإصابة قوية على مستوى الرأس وتم نقله في سيارة إسعاف إلى المستشفى، وتوقفت المباراة ما يقارب 10 دقائق.

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وقال هويس: "إنه يتعافى الآن، هو بخير، وواعي، عائلته على علم بحالته، ويتسمون بالهدوء".

وأضاف "أهم شيء إنه بخير، وهو بخير في الوقت الحالي".

وتابع "شعرنا بالقلق في البداية لأن الضربة كانت قوية للغاية. كان واضحا أن هناك ضربة بالمرفق، ولهذا السبب تم احتساب ركلة جزاء، سقط أرضا كجثة هامدة".

وواصل "أعتقد أنه ربما كان فاقدا للوعي بالفعل نظرا لقوة الاصطدام. تلقى ضربة بالمرفق وارتطم بالأرض بقوة. كانت لحظة صعبة، لأن الأمر تجاوز حدود كرة القدم وكل ما يتعلق بها. إنه يتعلق بحياة الإنسان، وهذا هو الأهم. لذا، نأمل فقط أن ينتهي كل شيء على خير".

وتحصل إنتر ميامي بعد تلك اللعبة على ركلة جزاء سجلها لويس سواريز على طريقة "بانينكا" وأهدى الهدف لزميله.

وانضم بيرترامي لصفوف إنتر ميامي من مونتيري المكسيكي في يناير الماضي وسجل 7 أهداف بقميص الفريق.

وحقق إنتر ميامي فوزه السادس على التوالي وظل ثانيا في ترتيب القسم الشرقي من الدوري الأمريكي برصيد 37 نقطة.

الدوري الأمريكي إنتر ميامي خيرمان بيرترامي
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