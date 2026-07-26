"سقط أرضا كجثة هامدة".. إصابة مهاجم إنتر ميامي بارتجاج في الرأس ونقله للمستشفى

أوضح جييريمو هويس مدرب إنتر ميامي تفاصيل إصابة خيرمان بيرترامي لاعب الفريق عقب تعرضه لارتجاج في المخ.

وانتصر إنتر ميامي على مونتريال بهدف دون رد في الدوري الأمريكي.

وتعرض المهاجم الأرجنتيني لإصابة قوية على مستوى الرأس وتم نقله في سيارة إسعاف إلى المستشفى، وتوقفت المباراة ما يقارب 10 دقائق.

Scary scenes as Inter Miami's Berterame suffered a serious head injury, forcing an ambulance onto the pitch. Prayers for his recovery. 🙏 pic.twitter.com/yQtrlfqx3a — Rajat 🪄 (@FCBRajat) July 26, 2026

وقال هويس: "إنه يتعافى الآن، هو بخير، وواعي، عائلته على علم بحالته، ويتسمون بالهدوء".

وأضاف "أهم شيء إنه بخير، وهو بخير في الوقت الحالي".

وتابع "شعرنا بالقلق في البداية لأن الضربة كانت قوية للغاية. كان واضحا أن هناك ضربة بالمرفق، ولهذا السبب تم احتساب ركلة جزاء، سقط أرضا كجثة هامدة".

وواصل "أعتقد أنه ربما كان فاقدا للوعي بالفعل نظرا لقوة الاصطدام. تلقى ضربة بالمرفق وارتطم بالأرض بقوة. كانت لحظة صعبة، لأن الأمر تجاوز حدود كرة القدم وكل ما يتعلق بها. إنه يتعلق بحياة الإنسان، وهذا هو الأهم. لذا، نأمل فقط أن ينتهي كل شيء على خير".

🎙️Guillermo Hoyos: "Berterame está consciente y está bien. El golpe fue muy fuerte pero se está recuperando" pic.twitter.com/30w2PMKs8l — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 26, 2026

وتحصل إنتر ميامي بعد تلك اللعبة على ركلة جزاء سجلها لويس سواريز على طريقة "بانينكا" وأهدى الهدف لزميله.

وانضم بيرترامي لصفوف إنتر ميامي من مونتيري المكسيكي في يناير الماضي وسجل 7 أهداف بقميص الفريق.

وحقق إنتر ميامي فوزه السادس على التوالي وظل ثانيا في ترتيب القسم الشرقي من الدوري الأمريكي برصيد 37 نقطة.