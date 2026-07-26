تقرير: دفعة معنوية جديدة لـ تشيلسي مع اقتراب شفاء الوافد الجديد

الأحد، 26 يوليه 2026 - 18:51

كتب : FilGoal

جيوفاني كويندا جناح سبورتنج لشبونة

تلقى تشيلسي أخبارًا إيجابية بشأن الحالة البدنية للوافد الجديد جيوفاني كويندا، بعد غيابه عن بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

جيوفاني كويندا

النادي : سبورتنج لشبونة

تشيلسي

وبحسب الصحفي سايمون جونسون من شبكة "ذا أثليتك" فإن إيميجا سيغيب عن التدريبات لعدة أسابيع، بينما تبدو الأنباء أكثر إيجابية بالنسبة لكويندا.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب الدولي البرتغالي تحت 21 عامًا سيكون جاهزًا للانضمام إلى بعثة الفريق خلال المرحلة الآسيوية من الجولة التحضيرية.

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وسيخوض تشيلسي مباراتين في أستراليا، آخرهما يوم 1 أغسطس، قبل التوجه لمواجهة يوفنتوس يوم 5 أغسطس.

وأضاف التقرير أن كويندا من المتوقع أن يكون ضمن المجموعة التي ستستعد لمواجهة يوفنتوس، مع استهداف حصوله على دقائق لعب في المباريات الودية الأخيرة.

ويتبقى لتشيلسي أربع مباريات ودية خلال الفترة بين 5 و15 أغسطس، وهي الفترة التي يأمل خلالها كويندا في الظهور لأول مرة بقميص الفريق.

وكان اللاعب البرتغالي الشاب قد غاب عن قائمة تشيلسي المكونة من 27 لاعبًا، التي سافرت إلى أستراليا وآسيا لخوض المعسكر التحضيري، إلى جانب المهاجم الجديد إيمانويل إيميجا.

ويعد حصول اللاعب على فترة إعداد مناسبة أمرًا مهمًا، حتى يتمكن من التأقلم مع الأدوار الخططية التي ينتظر أن يكلفه بها المدرب الإسباني خلال الموسم الجديد.

تشيلسي كويندا الدوري الإنجليزي
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