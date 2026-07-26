سكاي: ميدلسبره يرغب في ضم حارس مانشستر يونايتد

أبدى نادي ميدلسبره اهتمامه بالتعاقد مع راديك فيتك حارس مرمى مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت شبكة أخبار "سكاي سبورتس" إلى أن فيتك يعد واحدا من عدة أسماء يدرسها ميدلسبره لتدعيم مركز حراسة المرمى، دون حسم ما إذا كانت الصفقة ستكون على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وينتهي عقد الحارس التشيكي مع مانشستر يونايتد بعد عامين، علما بأنه انضم إلى النادي قادما من سيجما أولوموتس عام 2020، لكنه لم يخض أي مباراة رسمية مع الفريق الأول حتى الآن.

وكان الحارس البالغ من العمر 22 عاما قد أعلن رغبته في الرحيل عن أولد ترافورد هذا الصيف، في ظل صعوبة حصوله على دقائق لعب مع الفريق الأول خلال الموسم المقبل.

ورغم ذلك، تواجد فيتك ضمن قائمة يونايتد في فترة الإعداد للموسم الجديد، وشارك لمدة 45 دقيقة في الخسارة أمام ريكسهام بهدف دون رد، لكنه غاب عن مواجهة روزنبورج التي انتهت بفوز الشياطين الحمر 5-0.

وتضم قائمة حراس مانشستر يونايتد في الوقت الحالي سيني لامينس وألتاي بايندير وتوم هيتون.