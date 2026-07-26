سكاي: ميدلسبره يرغب في ضم حارس مانشستر يونايتد

الأحد، 26 يوليه 2026 - 18:28

كتب : FilGoal

راديك فيتك حارس مانشستر يونايتد

أبدى نادي ميدلسبره اهتمامه بالتعاقد مع راديك فيتك حارس مرمى مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت شبكة أخبار "سكاي سبورتس" إلى أن فيتك يعد واحدا من عدة أسماء يدرسها ميدلسبره لتدعيم مركز حراسة المرمى، دون حسم ما إذا كانت الصفقة ستكون على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وينتهي عقد الحارس التشيكي مع مانشستر يونايتد بعد عامين، علما بأنه انضم إلى النادي قادما من سيجما أولوموتس عام 2020، لكنه لم يخض أي مباراة رسمية مع الفريق الأول حتى الآن.

وكان الحارس البالغ من العمر 22 عاما قد أعلن رغبته في الرحيل عن أولد ترافورد هذا الصيف، في ظل صعوبة حصوله على دقائق لعب مع الفريق الأول خلال الموسم المقبل.

ورغم ذلك، تواجد فيتك ضمن قائمة يونايتد في فترة الإعداد للموسم الجديد، وشارك لمدة 45 دقيقة في الخسارة أمام ريكسهام بهدف دون رد، لكنه غاب عن مواجهة روزنبورج التي انتهت بفوز الشياطين الحمر 5-0.

وتضم قائمة حراس مانشستر يونايتد في الوقت الحالي سيني لامينس وألتاي بايندير وتوم هيتون.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي ميدلسبره راديك فيتك
نرشح لكم
إيراولا: إصابة جوميز هي أسوأ خبر لـ ليفربول تقرير: دفعة معنوية جديدة لـ تشيلسي مع اقتراب شفاء الوافد الجديد ذا صن: نابولي يستهدف ضم مدافع تشيلسي سباليتي: إيميليانو مارتينيز؟ نبحث عن المنافسة في مركز حراسة المرمى تقرير: أرسنال يقترب من ضم برونو جيماريش.. وعرض مرتقب لـ نيوكاسل تقرير: صراع ثلاثي على مدافع توتنام صن: يونايتد يراقب وضع واتكينز مع أستون فيلا تقرير: تشالوباه يقترب من مغادرة تشيلسي بعد مفاوضات متقدمة مع كومو
أخر الأخبار
بيراميدز يخسر أولى مبارياته الودية أمام بيرسبوليس الإيراني دقيقة | الدوري المصري
محمد شحاتة يبدأ التدرب منفردا داخل نادي الزمالك 25 دقيقة | الدوري المصري
إيراولا: إصابة جوميز هي أسوأ خبر لـ ليفربول 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
"سقط أرضا كجثة هامدة".. إصابة مهاجم إنتر ميامي بارتجاج في الرأس ونقله للمستشفى 45 دقيقة | أمريكا
تقرير: دفعة معنوية جديدة لـ تشيلسي مع اقتراب شفاء الوافد الجديد ساعة | الدوري الإنجليزي
المهمة ليست سهلة.. عقد روسي يُبعد بيرلو عن تدريب منتخب إيطاليا ساعة | الكرة الأوروبية
سكاي: ميدلسبره يرغب في ضم حارس مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
ذا صن: نابولي يستهدف ضم مدافع تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: 3 أندية تتنافس على ضم هيثم حسن 2 موتسيبي: طلب مصر بزيادة عدد فرق دوري أبطال إفريقيا تم رفعه للجنة العليا 3 اتحاد الكرة يعلن الأندية الـ 4 المشاركة في البطولات الإفريقية 2026-27 4 انتهت نهائي كأس العالم – إسبانيا (1)-(0) الأرجنتين.. لاروخا بطلا للمونديال