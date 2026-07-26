ذا صن: نابولي يستهدف ضم مدافع تشيلسي

دخل الفرنسي بينوا بادياشيلي مدافع تشيلسي، دائرة اهتمامات نابولي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن"، يسعى نابولي للتعاقد مع المدافع الفرنسي بعد الإصابة التي تعرض لها أليساندرو بونجيورنو، حيث يخطط النادي الإيطالي لمنحه عقدًا لمدة ثلاثة أعوام.

وأشار التقرير إلى أن بادياشيلي يرحب بفكرة الانتقال إلى نابولي قبل انطلاق موسم 2026-2027.

وخاض المدافع البالغ من العمر 25 عامًا 16 مباراة فقط مع تشيلسي في الموسم الماضي، بينها ثماني مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم رغبة تشيلسي في بيع اللاعب، فإن موقف النادي المالي قد يعقد الصفقة، إذ يرتبط بادياشيلي بعقد طويل يمتد حتى صيف 2030 بعد توقيعه عقدًا لمدة سبعة أعوام ونصف عند انضمامه للنادي.

ويحتاج تشيلسي إلى الحصول على ما يقارب 20 مليون جنيه إسترليني على الأقل لتجنب تسجيل خسارة محاسبية في حال بيع اللاعب.

ويبقى السؤال حول استعداد نابولي لدفع هذا المبلغ، خاصة أن بادياشيلي لم يشارك في أكثر من 22 مباراة بالدوري خلال أي موسم منذ 2022-2023.

وكان بادياشيلي قد انضم إلى تشيلسي في يناير 2023 قادمًا من موناكو مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، وسط توقعات بأن يصبح أحد الركائز الأساسية في دفاع الفريق.

لكن الإصابات وتراجع المستوى أديا إلى خروجه من حسابات المدربين الذين تعاقبوا على تدريب الفريق، قبل أن يصبح خارج خطط المدير الفني الحالي تشابي ألونسو.