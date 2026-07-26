سباليتي: إيميليانو مارتينيز؟ نبحث عن المنافسة في مركز حراسة المرمى

أكد لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لـ يوفنتوس، أن الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز يرغب في مغادرة أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاءت تصريحات سباليتي بعد أيام من خسارة منتخب الأرجنتين نهائي كأس العالم 2026، وهي البطولة التي ألمح بعدها مارتينيز إلى أنه يدرس مستقبله على الصعيد الدولي.

لكن سباليتي أبدى ثقته في إمكانية إتمام الصفقة، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت: "إيميليانو مارتينيز لاعب يرغب في الانتقال هذا الصيف، ونحن نبحث عن منافسة في مركز حراسة المرمى."

وأضاف "لدينا بالفعل حارسان في الوقت الحالي."

ورغم ارتباط أستون فيلا بعدد من الحراس كبدائل محتملة لـ مارتينيز، فإن النادي أجرى بالفعل تغييرات كبيرة على تشكيلته استعدادًا لموسم 2026-2027، وهو ما قد يدفعه للتمسك باستمرار الحارس الأرجنتيني.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن يوفنتوس لم يقترب حتى الآن من القيمة المالية التي يطلبها أستون فيلا للموافقة على بيع مارتينيز.

كما قد تقلل تصريحات سباليتي العلنية من فرص توصل النادي الإيطالي إلى اتفاق، خاصة أنها قد تدفع إدارة أستون فيلا إلى التشدد أكثر في المفاوضات.

ويمتد عقد مارتينيز مع أستون فيلا حتى صيف 2029، وهو ما يمنح النادي الإنجليزي موقفًا تفاوضيًا قويًا في حال وصول أي عروض رسمية.

ولا يقتصر الغموض على مستقبل الحارس مع منتخب بلاده، إذ تحيط الشكوك أيضًا بمستقبله مع أستون فيلا، في ظل اهتمام يوفنتوس بالتعاقد معه.

ورغم ذلك، سبق لأحد مسؤولي أستون فيلا أن أكد تمسك النادي ببقاء الحارس المخضرم وعدم وجود نية للتفريط فيه هذا الصيف.