سبورت: حلم أوليسي يتأجل.. وريال مدريد يركز على التعاقد مع ديوماندي

قرر ريال مدريد صرف النظر عن التعاقد مع الفرنسي مايكل أوليسيه، جناح بايرن ميونيخ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما اصطدم برفض قاطع من النادي البافاري للتخلي عن اللاعب.

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وينتهي عقد أوليسي مع بايرن ميونيخ صيف 2029.

وبحسب صحيفة سبورت، كان أوليسي الهدف الأول لريال مدريد هذا الصيف، قبل أن يحول النادي الملكي اهتمامه إلى الإيفواري يان ديوماندي، بعد تأكده من صعوبة إتمام الصفقة.

وأشار التقرير إلى أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، نفى في وقت سابق وجود أي تحرك رسمي لضم اللاعب، كما أكد النادي في بيان رسمي أنه لم يُجر أي اتصالات مباشرة أو غير مباشرة مع أوليسي أو ممثليه.

وأضاف التقرير أن العلاقة القوية بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ ساهمت في احترام النادي الإسباني لموقف نظيره الألماني، الذي تمسك ببقاء اللاعب حتى نهاية عقده.

وقال كريستوف فرويند المدير الرياضي لبايرن ميونيخ: "هذا الملف لا يعنينا إطلاقا، نتطلع لعودة مايكل أوليسي من إجازته، وسيكون لاعبا مهما للغاية في بايرن خلال الموسم الجديد".

وأوضح التقرير أن جميع جهود ريال مدريد باتت تتركز حاليا على التعاقد مع يان ديوماندي، يليه رودري، بعدما أصبح ضم أوليسيه في الصيف الحالي أمرا غير قابل للتنفيذ.

ورغم ذلك أشار التقرير إلى أن أوليسي أبلغ بعض زملائه في منتخب فرنسا بأن حلمه هو اللعب بقميص ريال مدريد يوما ما، لكن النادي الملكي قرر تأجيل هذا الملف والتركيز على أهداف يمكن حسمها خلال الميركاتو الجاري.