تقرير: تعثر انتقال تير شتيجن إلى أياكس

تعثرت مفاوضات انتقال الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، إلى أياكس الهولندي.

وبحسب ماتيو موريتو الصحفي المختص في سوق الانتقالات، توقفت المفاوضات بسبب الخلاف حول توزيع راتب الحارس، إلى جانب بعض المسائل الضريبية المتعلقة بالصفقة.

ورغم تعثر المفاوضات في الوقت الحالي، أشار التقرير إلى أن جميع الأطراف لا تزال تتفائل بأن تعود المفاوضات من جديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولعب الحارس الألماني في جيرونا معارا الموسم المنصرم قبل الإصابة التي أنهت موسمه.

وهبط جيرونا إلى دوري الدرجة الثانية.

وانتقل المدرب الإسباني ميجيل أنخيل سانشيز مونيوز (ميشيل) من جيرونا لتدريب أياكس في الموسم الجديد.

ويمتد عقد الحارس البالغ من العمر 34 عاما مع برشلونة حتى 2028.

ويحصل تير شتيجن على راتب سنوي يبلغ حوالي 15 مليون يورو.

ويعتمد برشلونة على جوان جارسيا كحارس أساسي بعد ضمه في الصيف الماضي قادما من الغريم في المدينة إسبانيول.

بينما يجلس البولندي فويتشيك تشيزني على مقاعد البدلاء دائما.