ديانج يسجل.. وفالنسيا يخسر وديا أمام كاستيون

سجل المالي أليو ديانج أول أهدافه بقميص فالنسيا، خلال ظهوره مع الفريق الإسباني في المباراة الودية أمام كاستيون، استعدادا للموسم الجديد.

أليو ديانج النادي : فالنسيا فالنسيا

وسقط فالنسيا في هزيمة مثيرة أمام كاستيون القابع في الدرجة الثانية الإسبانية بهدفين مقابل هدف وديا استعدادا للموسم الجديد.

وسجل ثنائية كاستيون كل من: راؤول سانشيز، وجاكوبسون، فيما أحرز هدف فالنسيا الوحيد أليو ديانج في الدقيقة 88.

وأحرز ديانج هدف فالنسيا الوحيد، لكن ذلك لم يكن كافيا لتجنب الخسارة، بعدما سقط فريقه بنتيجة 2-1 أمام كاستيون.

وشهدت المباراة ظهور جديد لديانج بقميص فالنسيا منذ انضمامه إلى الفريق بعد انتقاله من الأهلي في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية، ليترك بصمته التهديفية مباشرة رغم الهزيمة الودية.

وكان ديانج قد انضم إلى الأهلي من مولودية الجزائر في صيف 2019 لتستمر مسيرته داخل جدران القلعة الحمراء لمدة 7 سنوات.

وتخلل مسيرة ديانج مع الأهلي رحيله لمدة موسم إلى الخلود السعودي خلال الفترة من 2024 إلى 2025 على سبيل الإعارة.

وخلال ستة مواسم بقميص الأهلي، لعب ديانج 250 مباراة في مختلف المسابقات وتوج بـ 16 لقبا.

ونجح لاعب الوسط المالي في المساهمة بـ 19 هدفا بعد تسجيل ثمانية أهداف وصناعة 11 آخرين.