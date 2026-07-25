كرة سلة – مصر تهزم تنزانيا في تصفيات أفروباسكت الناشئين

السبت، 25 يوليه 2026 - 23:04

كتب : FilGoal

منتخب مصر لكرة السلة للناشئين

اختُتمت منافسات الجولة الثانية من تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولتي كأس الأمم الأفريقية لكرة السلة (أفروباسكت) تحت 18 عامًا للناشئين والناشئات، والتي تستضيفها صالات ستاد القاهرة الدولي، بمشاركة منتخبات مصر ورواندا وأوغندا وكينيا وتنزانيا، وسط منافسة قوية على بطاقات التأهل للبطولة القارية.

وفي منافسات الناشئات، حقق منتخب رواندا فوزًا على نظيره الكيني بنتيجة 77-66، بينما واصل منتخب مصر عروضه القوية بعدما تغلب على منتخب تنزانيا بنتيجة 86-50.

أما على صعيد منافسات الناشئين، فحقق منتخب أوغندا انتصارًا كبيرًا على كينيا بنتيجة 84-50، فيما تفوق منتخب رواندا على نظيره التنزاني بنتيجة 85-57، ليختتم بذلك اليوم الثاني من التصفيات.

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جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة السلة، أسند مهمة إدارة البطولة إلى طارق السعيد نائب رئيس الاتحاد.

ويشارك في بطولة الناشئات كل من: مصر "البلد المضيف"، كينيا، رواندا، تنزانيا، فيما يشارك في بطولة الناشئين منتخبات مصر "البلد المضيف"، وكينيا، ورواندا، وجنوب السودان، وتنزانيا، وأوغندا.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل بطولة إلى نهائيات الأفروباسكت تحت 18 عامًا، المقرر إقامتها خلال شهر أغسطس المقبل في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

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