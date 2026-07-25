إنفانتينو لـ الأرجنتين: أذهلتم العالم.. ومستقبلكم واعد

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن رسالة جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إلى كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني، عقب نهائي كأس العالم 2026.

وتعرض منتخب الأرجنتين لهزيمة مثيرة أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم بهدف مقابل لا شيء في الوقت الإضافي.

وقال إنفانتينو: "أود أن أجدد خالص تهاني على هذا الإنجاز المهم الجديد لكرة القدم الأرجنتينية".

وواصل "ستظل بطولة كأس العالم 2026 في الذاكرة باعتبارها احتفالا لا يُنسى بكرة القدم، تميزت بمباريات رائعة، وبروز مواهب جديدة، وحضور أكبر نجوم اللعبة، والأجواء الاستثنائية التي عاشتها الملاعب الممتلئة بالجماهير".

وأردف "كما ساهم الأداء المميز لمنتخب الأرجنتين بشكل حاسم في جعل هذه النسخة حدثا استثنائيا أسر قلوب ملايين عشاق كرة القدم حول العالم".

وأضاف "أرجو أن تنقل خالص تهاني إلى جميع من ساهموا في هذا الإنجاز الرائع اللاعبين، والمدرب ليونيل سكالوني، وأعضاء الجهازين الفني والطبي، وبالطبع الجماهير الوفية التي ساندت الفريق وشجعته طوال البطولة".

وكشف "إن مثل هذه الانتصارات هي دائما ثمرة العمل المستمر، والاحترافية، والاهتمام بأدق التفاصيل، لكنها أيضا نتيجة الشغف والالتزام وحب هذه الرياضة الرائعة".

وواصل "كل ذلك يبشر بمستقبل واعد للغاية، وسيُمهد بلا شك الطريق أمام المزيد من النجاحات الكبيرة لكرة القدم الأرجنتينية".

وأتم "أتمنى لكم السيد الرئيس العزيز كلاوديو تابيا، كل التوفيق في المنافسات المقبلة، وآمل أن أراكم مجددا قريبا".

وتصدر منتخب الأرجنتين مجموعته بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات، وانتصر على كاب فيردي في دور الـ32 بنتيجة 3-2، وحقق الفوز أمام مصر في دور الـ16 بنفس النتيجة 3-2.

وانتصر على سويسرا في الدور ربع النهائي بنتيجة 3-1 بعد التمديد لشوطين إضافيين، وقلب تأخره أمام إنجلترا لانتصار 2-1 في الدور نصف النهائي.

ليتعرض للهزيمة أمام إسبانيا بهدف مقابل لا شيء في المباراة النهائي في الوقت الإضافي.