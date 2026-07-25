غزل المحلة يضم الجزائري فارس نشاط

السبت، 25 يوليه 2026 - 21:58

كتب : FilGoal

فارس نشاط

أعلن نادي غزل المحلة تعاقده رسميا مع الجزائري فارس نشاط، الظهير الأيمن لفريق شبيبة القبائل، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع فارس نشاط على عقد يمتد لمدة موسمين، ليعزز صفوف غزل المحلة بداية من الموسم الجديد.

ويأتي التعاقد مع اللاعب الجزائري ضمن خطة غزل المحلة لتدعيم الفريق استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

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وسبق للاعب تمثيل منتخبات الجزائر في مختلف المراحل السنية، بداية من منتخب تحت 20 عاما، وصولا إلى المنتخب الأول، ويعد من أبرز لاعبي مركز الظهير الأيمن في الدوري الجزائري.

وشهدت المفاوضات منافسة قوية من عدة أندية في مصر والجزائر والمغرب للحصول على خدمات اللاعب، قبل أن ينجح غزل المحلة في حسم الصفقة.

وأوضح النادي أن رغبة فارس نشاط في ارتداء قميص غزل المحلة والانضمام إلى صفوف زعيم الدلتا كانت العامل الحاسم في إتمام التعاقد.

وخاض اللاعب مع شبيبة القبائل 124 مباراة مسجلا هدفا واحدا وصنع 6 آخرين.

غزل المحلة فارس نشاط
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