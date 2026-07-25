بيدري: فيران استحق التسجيل في النهائي.. وأذهلني استقبال الصين

السبت، 25 يوليه 2026 - 21:42

كتب : FilGoal

بيدري

كشف بيدري لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا، أسباب احتفاله مع فيران توريس عقب التتويج بكأس العالم، كما أعرب عن سعادته الكبيرة بالاستقبال الذي حظي به خلال زيارته الحالية إلى الصين.

بيدري

النادي : برشلونة

إسبانيا

وحقق بيدري كأس العالم رفقة منتخب إسبانيا بعد تحقيق الانتصار بهدف مقابل لا شيء في نهائي المونديال.

وقال بيدري في تصريحات للصحفيين: "جميع اللاعبين الذين يبرزون في إسبانيا يحبون لعب كرة القدم بأسلوب التيكي تاكا، واللعب دائما بالاستحواذ على الكرة، وأعتقد أن هذا أمر مهم جدا حتى نشعر بالارتياح خلال المباراة".

أخبار متعلقة:
كأس العالم - بيدري: مباراة البرتغال معقدة.. ومواجهة ميسي في النهائي حلم كبير مواهب كأس العالم – كيس سميت.. شبيه بيدري ابن الغابة المقدسة بصور يامال وبيدري ورافينيا.. أتلتيكو مدريد يرد بقوة من شائعات انتقال ألفاريز لـ برشلونة بيدري: أود الحصول على قميص كاب فيردي في كأس العالم

وواصل "سبب احتفالي مع فيران توريس بالأساس لأنه سجل الهدف الحاسم، لقد تعرض للكثير من الانتقادات، وأعتقد أنه يستحق ذلك".

وعن زيارته للصين قال: "أشعر بسعادة كبيرة بهذا الاستقبال الرائع في الصين، لم أكن أتوقع كل هذا الحب، وأشكر الجميع على الدعم والمودة".

وأضاف "أنا سعيد بهذه الزيارة، على سبيل المثال، قمنا للتو بزيارة المعبد، وهو شيء أعجبني كثيرًا".

وأردف "أستمتع بإجازتي في الصين برفقة عائلتي وشريكتي، وأحاول استغلال الوقت لزيارة أبرز المعالم والتعرف على الثقافة الصينية".

وأتم "ما زلت أرتدي قميص منتخب إسبانيا بشعار النجمتين بكل فخر بعد التتويج بكأس العالم، إنه إنجاز سيظل محفورا في ذاكرتي".

وخاض بيدري مع منتخب إسبانيا في كأس العالم المنتهي 8 مباريات دون تسجيل أو صناعة أهداف.

بيدري برشلونة كأس العالم منتخب إسبانيا
نرشح لكم
تقرير: تشالوباه يقترب من مغادرة تشيلسي بعد مفاوضات متقدمة مع كومو إيدي هاو: رحيل جوردون وتونالي مؤلم.. ولا أعرف مصير برونو جيمارايش آس: باريس سان جيرمان يصارع ريال مدريد للحصول على خدمات رودري تقرير: بيدرو نيتو معروض على الهلال.. وموقف تشيلسي تقرير: مانشستر يونايتد يدرس فكرة التعاقد مع جوناثان رو إيراولا: فالفيردي هو المدرب الأكثر تأثيرا في مسيرتي التدريبية سبورت: رغم اهتمام سيتي.. برشلونة يتمسك بـ مارك برنال سكاي: بن ناصر يعمل على فسخ عقده مع ميلان.. والانتقال إلى الغرافة
أخر الأخبار
غزل المحلة يضم الجزائري فارس نشاط 4 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: تشالوباه يقترب من مغادرة تشيلسي بعد مفاوضات متقدمة مع كومو 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بيدري: فيران استحق التسجيل في النهائي.. وأذهلني استقبال الصين 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – البنك الأهلي في مفاوضات مع أيمن أمير عبد العزيز بعد رفع اسمه من قائمة الزمالك 58 دقيقة | الدوري المصري
بعد غياب عامين عن الملاعب.. لافيينا يعلن التعاقد مع عبد الله جمعة ساعة | الكرة المصرية
الزمالك: الحصول على الرخصة الإفريقية ردا على المشككين ساعة | الكرة المصرية
إيدي هاو: رحيل جوردون وتونالي مؤلم.. ولا أعرف مصير برونو جيمارايش ساعة | الكرة الأوروبية
اعتزال أحمد حجازي ساعة | الكرة المصرية
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: 3 أندية تتنافس على ضم هيثم حسن 2 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع سفيان بنجديدة 3 موتسيبي: طلب مصر بزيادة عدد فرق دوري أبطال إفريقيا تم رفعه للجنة العليا 4 اتحاد الكرة يعلن الأندية الـ 4 المشاركة في البطولات الإفريقية 2026-27