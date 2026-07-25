بيدري: فيران استحق التسجيل في النهائي.. وأذهلني استقبال الصين

كشف بيدري لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا، أسباب احتفاله مع فيران توريس عقب التتويج بكأس العالم، كما أعرب عن سعادته الكبيرة بالاستقبال الذي حظي به خلال زيارته الحالية إلى الصين.

بيدري النادي : برشلونة إسبانيا

وحقق بيدري كأس العالم رفقة منتخب إسبانيا بعد تحقيق الانتصار بهدف مقابل لا شيء في نهائي المونديال.

وقال بيدري في تصريحات للصحفيين: "جميع اللاعبين الذين يبرزون في إسبانيا يحبون لعب كرة القدم بأسلوب التيكي تاكا، واللعب دائما بالاستحواذ على الكرة، وأعتقد أن هذا أمر مهم جدا حتى نشعر بالارتياح خلال المباراة".

وواصل "سبب احتفالي مع فيران توريس بالأساس لأنه سجل الهدف الحاسم، لقد تعرض للكثير من الانتقادات، وأعتقد أنه يستحق ذلك".

وعن زيارته للصين قال: "أشعر بسعادة كبيرة بهذا الاستقبال الرائع في الصين، لم أكن أتوقع كل هذا الحب، وأشكر الجميع على الدعم والمودة".

وأضاف "أنا سعيد بهذه الزيارة، على سبيل المثال، قمنا للتو بزيارة المعبد، وهو شيء أعجبني كثيرًا".

وأردف "أستمتع بإجازتي في الصين برفقة عائلتي وشريكتي، وأحاول استغلال الوقت لزيارة أبرز المعالم والتعرف على الثقافة الصينية".

وأتم "ما زلت أرتدي قميص منتخب إسبانيا بشعار النجمتين بكل فخر بعد التتويج بكأس العالم، إنه إنجاز سيظل محفورا في ذاكرتي".

وخاض بيدري مع منتخب إسبانيا في كأس العالم المنتهي 8 مباريات دون تسجيل أو صناعة أهداف.