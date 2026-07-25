خبر في الجول – البنك الأهلي في مفاوضات مع أيمن أمير عبد العزيز بعد رفع اسمه من قائمة الزمالك

السبت، 25 يوليه 2026 - 21:04

كتب : FilGoal

أيمن أمير عبد العزيز - الزمالك

دخل نادي البنك الأهلي في مفاوضات مع أيمن أمير عبد العزيز مهاجم الزمالك من أجل التعاقد معه في الموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن البنك الأهلي دخل في مفاوضات متقدمة مع المهاجم الشاب، بعدما تم عدم قيده في القائمة الأولى للزمالك.

كما أن اللاعب تلقى عرضا من أحد الأندية التركية.

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وتم تصعيد أيمن أمير عبد العزيز للفريق الأول للزمالك قبل موسمين لكنه لم يشارك كثيرا مع الأبيض.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن عدم قيد اللاعب في قائمة الزمالك الأولى رفقة مجموعة أخرى من اللاعبين الشباب.

وسبق وقضى أيمن أمير عبد العزيز فترة معايشة في عام 2024 مع نادي فنربخشة التركي.

أيمن أمير عبد العزيز الزمالك الدوري المصري
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