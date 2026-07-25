بعد غياب عامين عن الملاعب.. لافيينا يعلن التعاقد مع عبد الله جمعة

أعلن نادي لافيينا تعاقده رسميا مع عبد الله جمعة، لاعب الزمالك وإنبي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانضم عبد الله جمعة إلى صفوف لافيينا في صفقة انتقال حر، بعد نهاية مشواره مع بلدية المحلة صيف 2024.

ووقع اللاعب على عقد يمتد لمدة موسمين، ليصبح أحد تدعيمات لافيينا استعدادا للموسم الجديد.

وبدأ عبد الله جمعة مسيرته مع ناشئين إنبي عام 2013 وتم تصعيده سريعا للفريق الأول.

وانتقل من إنبي إلى يونيون بيرلين على سبيل الإعارة يناير 2014.

ورحل إلى المصري من إنبي على سبيل الإعارة يناير 2017، وانتقل من إنبي إلى الزمالك صيف 2017 ليواصل مع الفريق 7 مواسم وينتقل إلى بلدية المحلة في انتقالات يناير 2024 وأنهى عقده مع الفريق صيف 2024.

ليعود من جديد إلى الملاعب بعد غياب عامين عن الملاعب من بوابة لافيينا في دوري المحترفين.