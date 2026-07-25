إيدي هاو: رحيل جوردون وتونالي مؤلم.. ولا أعرف مصير برونو جيمارايش

السبت، 25 يوليه 2026 - 20:21

كتب : FilGoal

إيدي هاو - مدرب نيوكاسل

اعترف إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد، بصعوبة رحيل الثنائي أنتوني جوردون وساندرو تونالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدا في الوقت نفسه غموض مستقبل برونو جيمارايش.

ويعمل نادي أرسنال على التعاقد مع برونو جيمارايش لتعزيز صفوف الفريق للموسم المقبل.

وقال إيدي هاو عبر شبكة سكاي سبورت: "لا نريد خسارة أفضل لاعبينا، وهذا أمر بديهي، لذلك كان رحيل أنتوني جوردون وساندرو تونالي مؤلما وصعبا بالنسبة لنا، أعتقد أنه كان صيفا آخر مليئا بالتحديات، لكننا نحاول دائما القيام بما هو الأفضل للنادي على المدى القريب والبعيد، وتجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة".

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وواصل حديثه عن مستقبل برونو جيمارايش وقال: "تحدثت معه، كما أفعل دائما، برونو شخص رائع، وأجرينا محادثات جيدة للغاية قبل كأس العالم وأثناء البطولة وبعدها، ما دار بيننا سيظل أمرا خاصا، لكن يمكنني القول إنه لاعب رائع وشخصية مميزة".

وأتم "لا أعرف ما الذي سيحدث بشأن مستقبل برونو، هذا أمر يخص آخرين، سواء من يتكهنون بمستقبله أو من يجرون المفاوضات، وهي محادثات لست طرفا فيها".

وانضم برونو جيمارايش إلى نيوكاسل يناير 2022 وينتهي عقده مع الفريق صيف 2028.

وخاض الدولي البرازيلي مع الفريق 195 مباراة مسجلا 31 هدفا وصنع 32 آخرين.

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