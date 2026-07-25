آس: باريس سان جيرمان يصارع ريال مدريد للحصول على خدمات رودري

السبت، 25 يوليه 2026 - 20:00

كتب : FilGoal

إسبانيا ضد كاب فيردي

دخل باريس سان جيرمان سباق التعاقد مع رودري لاعب وسط مانشستر سيتي، مستغلا الغموض الذي يحيط بمستقبل الدولي الإسباني مع فريقه.

وبحسب صحيفة آس، يرى باريس سان جيرمان أن رودري يمثل فرصة ذهبية في سوق الانتقالات، خاصة مع تبقي موسم واحد فقط في عقده مع مانشستر سيتي.

وأشار التقرير إلى أن النادي الباريسي يعتبر صاحب الـ30 عاما القطعة المثالية لتعزيز خط وسط لويس إنريكي، إلى جانب الثلاثي فيتينيا وفابيان رويز وجواو نيفيز، بعدما كان هذا الخط أحد أبرز أسباب تتويج الفريق بلقبي دوري أبطال أوروبا تواليا.

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وأفاد التقرير أن باريس سان جيرمان يجهز عرضه الأول ليقدمه إلى مانشستر سيتي من أجل الحصول على خدمات الدولي الإسباني.

وأوضح التقرير أن رودري رفض بالفعل عرضين من مانشستر سيتي لتجديد عقده، وقرر تأجيل حسم مستقبله إلى ما بعد نهاية كأس العالم.

وأضاف أن تتويج رودري بلقب كأس العالم وحصوله على جائزة أفضل لاعب في البطولة زادا من اهتمام كبار الأندية الأوروبية بضمه، وفي مقدمتها باريس سان جيرمان.

وفي المقابل يواصل مانشستر سيتي محاولاته لإقناع لاعب الوسط الإسباني بالبقاء وتمديد عقده، بينما ينتظر اللاعب الوقت المناسب لاتخاذ قراره النهائي بشأن وجهته المقبلة.

وخاض رودري مع مانشستر سيتي 298 مباراة مسجلا 28 هدفا وصنع 32 آخرين.

رودري باريس سان جيرمان
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