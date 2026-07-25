تقرير: بيدرو نيتو معروض على الهلال.. وموقف تشيلسي

كشفت تقارير صحفية أن جناح تشيلسي بيدرو نيتو عُرض على نادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب موقع "سبورتس مول" فإن وكيل اللاعبين الشهير جورجي مينديز عرض بيدرو نيتو على الهلال.

وأشار التقرير إلى أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان اللاعب أو تشيلسي مستعدين للموافقة على إتمام الصفقة.

ومنذ انضمامه إلى تشيلسي قادمًا من وولفرهامبتون في صيف 2024، شارك نيتو في 103 مباريات بمختلف المسابقات، سجل خلالها 19 هدفًا وصنع 19 آخرين، إلا أن 21 مساهمة تهديفية فقط جاءت في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يحدد التقرير قيمة الصفقة المحتملة، لكن من المتوقع أن يطلب ملاك تشيلسي مبلغًا يتجاوز 54 مليون جنيه إسترليني، وهو الرقم الذي دفعه النادي للتعاقد مع اللاعب.

ورغم أرقامه، يرى التقرير أن مستوى نيتو اتسم بعدم الثبات، كما عانى من ضعف في اتخاذ القرار خلال العديد من المباريات، ولم يقدم الإضافة المنتظرة في المواجهات الكبرى مقارنة بقيمة انتقاله.

كما أشار التقرير إلى أن فرصه في التواجد بالتشكيل الأساسي للمدرب تشابي ألونسو مع بداية الموسم تبدو محدودة، خاصة بعد عودته المتأخرة من المشاركة في كأس العالم، إضافة إلى أن أسلوب لعب ألونسو لا يناسب خصائصه بشكل كامل.

وحتى في حال رحيل نيتو، يمتلك تشيلسي العديد من الخيارات الهجومية، مثل إستيفاو وكول بالمر ومورجان روجرز وجيوفاني كويندا ونيكولاس جاكسون وجيمي جيتنز، القادرين على شغل مركز الجناح.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن إدارة تشيلسي قد تنظر بجدية إلى بيع اللاعب إذا تلقت عرضًا قريبًا من قيمة التعاقد معه، خاصة في ظل سعي النادي للالتزام بقواعد اللعب المالي وتحقيق توازن في ميزانيته خلال سوق الانتقالات الحالية.

وكان الهلال قد أتم في وقت سابق من الأسبوع صفقة التعاقد مع جناح وست هام يونايتد كريسينسيو سومرفيل مقابل مبلغ كبير، في أولى صفقاته البارزة هذا الصيف، إلا أن النادي السعودي يواصل البحث عن تدعيمات جديدة بعد إنهاء الموسم الماضي وصيفًا للدوري.