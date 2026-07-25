تقرير: مانشستر يونايتد يدرس فكرة التعاقد مع جوناثان رو

السبت، 25 يوليه 2026 - 19:18

كتب : FilGoal

جوناثان رو - مارسيليا

دخل مانشستر يونايتد سباق التعاقد مع مهاجم بولونيا الإيطالي جوناثان رو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى يونايتد لتدعيم خطه الهجومي بصفقة جديدة قبل إغلاق سوق الانتقالات، حتى في حال استمرار ماركوس راشفورد مع الفريق.

وبحسب صحيفة "كوريري دي بولونيا" الإيطالية، يدرس النادي الإنجليزي التقدم بعرض لضم رو، البالغ من العمر 23 عامًا.

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وتدرج اللاعب في أكاديمية نورويتش سيتي قبل تصعيده إلى الفريق الأول عام 2021، حيث خاض 56 مباراة بقميص النادي، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 5 أهداف.

وانتقل بعدها إلى مارسيليا على سبيل الإعارة في موسم 2024-2025، قبل أن يتحول انتقاله إلى صفقة نهائية في صيف 2025.

لكن رو أُدرج على قائمة الراحلين عن مارسيليا في أغسطس 2025، إلى جانب أدريان رابيو، عقب خلاف بين الثنائي، لينتقل بعدها إلى بولونيا قبل نهاية سوق الانتقالات.

وخلال موسم 2025-2026، شارك اللاعب في 43 مباراة مع بولونيا بمختلف المسابقات، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 5 أخرى.

ويرتبط رو بعقد مع النادي الإيطالي يمتد لثلاثة مواسم أخرى، لكن التقارير تشير إلى إمكانية رحيله هذا الصيف.

وسبق أن ارتبط اسم اللاعب بالانتقال إلى إيفرتون، قبل أن يدخل مانشستر يونايتد على خط المفاوضات.

وتشير التقارير إلى أن بولونيا مستعد لبيع اللاعب مقابل نحو 40 مليون يورو (34 مليون جنيه إسترليني).

ورغم أن قيمة الصفقة ليست مرتفعة مقارنة بصفقات أخرى، فإن التعاقد مع رو قد لا يكون أولوية بالنسبة لمانشستر يونايتد في الوقت الحالي.

فمع اقتراب راشفورد من البقاء في أولد ترافورد، تقل حاجة الفريق للتعاقد مع جناح أيسر، بينما تبدو الأولوية لتدعيم مركز المهاجم لمنافسة بنجامين سيسكو خلال الموسم المقبل، إلى جانب التعاقد مع لاعب وسط دفاعي وظهير أيسر.

كما يتجه النادي لإعارة كل من جوشوا زيركزي وتشيدو أوبي قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية.

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