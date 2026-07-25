الزمالك يعلن إخطاره من كاف بالحصول على رخصة المشاركة الإفريقية

السبت، 25 يوليه 2026 - 18:32

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك بيان

أعلن نادي الزمالك حصوله على رخصة المشاركة في بطولات إفريقيا للأندية في الموسم المقبل، وذلك من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وذلك بعدما أنهى الزمالك كافة القاضيا الخاصة بالحصول على رخصة المشاركة الإفريقية.

أعلن اتحاد الكرة المصري أسماء الفرق المشاركة في البطولات الإفريقية لموسم 2026-27.

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ويشارك الزمالك وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا والأهلي وزد في الكونفدرالية.

وحصل الزمالك على الرخصة للمشاركة القارية بعد إنهاء كافة القضايا المتعلقة بها في فيفا. (طالع التفاصيل)

ويشارك بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا للموسم الرابع على التوالي في البطولة التي حقق لقبها مرة وحيدة الموسم قبل الماضي.

فيما يشارك الأهلي في الكونفدرالية بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الموسم الماضي.

وهي المشاركة الأولى للفريق في البطولة منذ موسم 2014-15، علما بأنه حقق لقب موسم 2013-14.

وينضم زد لقائمة الفرق المشاركة قاريا لأول مرة في تاريخه بعدما حل وصيفا في نهائي كأس مصر الموسم الماضي لبيراميدز.

الزمالك دوري أبطال إفريقيا كاف
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