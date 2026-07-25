عصام عبد الفتاح لـ في الجول: المصريون قادرون على إدارة شؤونهم.. وموعد معسكرات الحكام

أعرب عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام عن حماسه الشديد لبدء مهمته خلفا للكولومبي أوسكار رويز.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين عصام عبد الفتاح رئيسا للجنة الحكام.

وقال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام لـ في الجول: "أشكر اتحاد الكرة، وإن شاء الله أكون على قدر المسؤولية".

وأضاف "أمد يدي للتعاون مع جميع أفراد أسرة التحكيم، وأن نكون يدا واحدة، ونثبت للجميع أن المصريين قادرون على إدارة شؤونهم".

وأتم تصريحاته "معسكرات الحكام ستبدأ أحد يومي 2 أو 3 أغسطس على أقصى تقدير".

وكان مصدر من اتحاد الكرة قد كشف في وقت سابق عبر FilGoal.com عن انحصار المنافسة بين عصام عبد الفتاح وسمير محمود عثمان لرئاسة لجنة الحكام. (طالع التفاصيل)

وكان قد تولى أوسكار رويز رئاسة لجنة الحكام في فبراير من العام الماضي.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رحيل لجنة الحكام برئاسة أوسكار رويز واللجنة الفنية الخاصة بها.

ووجه الاتحاد الشكر للجنة على المجهود الذي بذلته خلال الموسم الماضي.