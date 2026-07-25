عصام عبد الفتاح لـ في الجول: المصريون قادرون على إدارة شؤونهم.. وموعد معسكرات الحكام

السبت، 25 يوليه 2026 - 17:10

كتب : بسام أبو بكر

عصام عبد الفتاح

أعرب عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام عن حماسه الشديد لبدء مهمته خلفا للكولومبي أوسكار رويز.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين عصام عبد الفتاح رئيسا للجنة الحكام.

وقال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام لـ في الجول: "أشكر اتحاد الكرة، وإن شاء الله أكون على قدر المسؤولية".

أخبار متعلقة:
مصدر من الأهلي لـ في الجول: الكونفدرالية؟ لم نطلب المشاركة في دوري الأبطال اتحاد الكرة يعلن تشكيل لجنة لتحديد بنود تجديد تعاقد حسام حسن كما كشف في الجول.. عصام عبد الفتاح رئيسا للجنة الحكام اتحاد الكرة يعلن الأندية الـ 4 المشاركة في البطولات الإفريقية 2026-27

وأضاف "أمد يدي للتعاون مع جميع أفراد أسرة التحكيم، وأن نكون يدا واحدة، ونثبت للجميع أن المصريين قادرون على إدارة شؤونهم".

وأتم تصريحاته "معسكرات الحكام ستبدأ أحد يومي 2 أو 3 أغسطس على أقصى تقدير".

وكان مصدر من اتحاد الكرة قد كشف في وقت سابق عبر FilGoal.com عن انحصار المنافسة بين عصام عبد الفتاح وسمير محمود عثمان لرئاسة لجنة الحكام. (طالع التفاصيل)

وكان قد تولى أوسكار رويز رئاسة لجنة الحكام في فبراير من العام الماضي.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رحيل لجنة الحكام برئاسة أوسكار رويز واللجنة الفنية الخاصة بها.

ووجه الاتحاد الشكر للجنة على المجهود الذي بذلته خلال الموسم الماضي.

اتحاد الكرة عصام عبد الفتاح لجنة الحكام
نرشح لكم
خبر في الجول - زد يتفق على ضم عبد الرحمن جودة من بيراميدز بعد مسيرة امتدت لأكثر من 15 عاما.. محمد بسيوني يعلن اعتزاله كرة القدم مصدر من الأهلي لـ في الجول: الكونفدرالية؟ لم نطلب المشاركة في دوري الأبطال شوقي غريب مديرا فنيا لاتحاد الكرة اتحاد الكرة يعلن تشكيل لجنة لتحديد بنود تجديد تعاقد حسام حسن كما كشف في الجول.. عصام عبد الفتاح رئيسا للجنة الحكام اتحاد الكرة يعلن الأندية الـ 4 المشاركة في البطولات الإفريقية 2026-27 بقيمة 70 مليون جنيه.. تفاصيل برنامج اتحاد الكرة لدعم الأندية الجماهيرية
أخر الأخبار
خبر في الجول - زد يتفق على ضم عبد الرحمن جودة من بيراميدز 8 دقيقة | الكرة المصرية
سبورت: رغم اهتمام سيتي.. برشلونة يتمسك بـ مارك برنال 8 دقيقة | الدوري الإسباني
سكاي: بن ناصر يعمل على فسخ عقده مع ميلان.. والانتقال إلى الغرافة 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد مسيرة امتدت لأكثر من 15 عاما.. محمد بسيوني يعلن اعتزاله كرة القدم 44 دقيقة | الكرة المصرية
عصام عبد الفتاح لـ في الجول: المصريون قادرون على إدارة شؤونهم.. وموعد معسكرات الحكام ساعة | الكرة المصرية
ديمرباي: انضمام النجوم إلى الدوري التركي؟ احترم صلاح لكن الأمر يحدث منذ فترة طويلة ساعة | الكرة الأوروبية
ذا أثليتك: أرسنال يستكشف فرصة ضم فينيسيوس من ريال مدريد ساعة | الدوري الإنجليزي
مصدر من الأهلي لـ في الجول: الكونفدرالية؟ لم نطلب المشاركة في دوري الأبطال ساعة | الكرة المصرية
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: 3 أندية تتنافس على ضم هيثم حسن 2 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع سفيان بنجديدة 3 موتسيبي: طلب مصر بزيادة عدد فرق دوري أبطال إفريقيا تم رفعه للجنة العليا 4 انتهت نهائي كأس العالم – إسبانيا (1)-(0) الأرجنتين.. لاروخا بطلا للمونديال