"انحسار المنافسة بين مرشحين".. مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول هوية رئيس لجنة الحكام القادم

الجمعة، 17 يوليه 2026 - 13:12

كتب : محمد جمال

اجتماع اتحاد الكرة

كشف مصدر من اتحاد الكرة، عن هوية رئيس لجنة الحكام القادم، خلفا للكولومبي أوسكار رويز.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com أن المنافسة انحسرت بين مرشحين لتولي المنصب.

وقال المصدر "عصام عبد الفتاح وسمير عثمان الأقرب لتولي رئاسة لجنة الحكام."

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وأكمل "القرار النهائي في اجتماع مجلس الإدارة المقبل عقب عودة هاني أبو ريدة من أمريكا."

ومن المقرر أن يعود هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، إلى القاهرة بعد نهائي كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخبا إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم العاشرة مساء الأحد، في نيويورك.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رحيل لجنة الحكام برئاسة أوسكار رويز واللجنة الفنية الخاصة بها.

ووجه الاتحاد الشكر للجنة على المجهود الذي بذلته خلال الموسم الماضي.

وأشار الاتحاد إلى أن إدارة الحكام ستكون بتسيير أعمال لجنة الحكام بصفة مؤقتة لحين إعادة تشكيل اللجنة.

وتتكون لجنة الحكام السابقة من أوسكار رويز ووجيه أحمد وجهاد جريشة وهيام بركة وسيد مراد.

وفي اللجنة الفنية تواجد كل من فهيم عمر ومحمد الحنفي ومحمد يوسف.

بينما يتواجد عزب حجاج كرئيس لإدارة الحكام التي تقوم بتسيير الأعمال خلال تلك الفترة.

وكان قد تولى أوسكار رويز رئاسة لجنة الحكام في فبراير من العام الماضي.

وجاء اختيار أوسكار رويز بناء على توصية من بوساكا لهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري.

اتحاد الكرة هاني أبو ريدة عصام عبد الفتاح سمير عثمان
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