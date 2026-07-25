ديمرباي: انضمام النجوم إلى الدوري التركي؟ احترم صلاح لكن الأمر يحدث منذ فترة طويلة

السبت، 25 يوليه 2026 - 17:07

كتب : FilGoal

كريم ديمرباي - قاسم باشا

يرى كريم ديمرباي لاعب قاسم باشا التركي أن محمد صلاح ليس النجم الأول الذي ينضم للدوري التركي.

وأصبح صلاح على أعتاب الانضمام لصفوف بشكتاش التركي. (طالع التفاصيل)

وقال ديمرباي لاعب قاسم باشا التركي لصحيفة "فاناتيك" التركية: "انضمام النجوم إلى الدوري التركي؟ أكن احتراما كبيرا لصلاح، ولا أقارن بيننا، لكن العديد من النجوم انضموا للدوري من قبل، مثل دروجبا وشنايدر، كما لدينا نجومنا مثل إيمري بيلوزوجلو وأردا توران".

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وأتم "لا أعتقد أن هذا الأمر بدأ مؤخرا، بل موجود منذ فترة طويلة، وهذا جيد للدوري".

اللاعب البالغ 33 عاما سبق أن مثل منتخب تركيا للشباب ثم ارتدى قميص منتخب ألمانيا الأول وشارك في مباراتين فقط.

وعاد ديمرباي للدوري التركي في 2023 مع جالاتاسراي ثم أيوب سبور الموسم الماضي وأصبح لاعبا جديدا لقاسم باشا.

وارتدى من قبل قمصان بوروسيا دورتموند وهامبورج وهوفنهايم وباير ليفركوزن.

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وأعلن سردال أدالي رئيس نادي بشكتاش التركي أن القرار النهائي لـ محمد صلاح أصبح في يده الآن للانتقال لصفوف الفريق.

وكشفت صحيفة "فاناتيك" التركية أن رامي عباس وكيل محمد صلاح وافق على تخفيض عمولته والمقدرة بـ 35% من نسبة عقد اللاعب، والتي كانت عقبة في إتمام انتقال لبشكتاش.

وأشار التقرير إلى أن النادي يجهز العقود للتوقيع وفي انتظار إنهاء التفاصيل مع وكيله بشأن عمولته.

وسبق أن كشف تقرير سبب رغبة صلاح في خوض تجربة الدوري التركي. (طالع التفاصيل)

وحقق الفريق الملقب بالنسور الفوز أمس الخميس على ميتييلاند الدنماركي بهدف دون رد في ذهاب الملحق المؤهل للدوري الأوروبي.

يذكر أن انتقال صلاح لبشكتاش يجذب اهتماما كبيرا م نرجب طيب أردوغان رئيس تركيا. (طالع التفاصيل)

وأنهى محمد صلاح مسيرته مع ليفربول بنهاية الموسم الماضي، بعد 9 سنوات قضاها بين صفوف الريدز.

وعاد محمد صلاح مع منتخب مصر من كأس العالم بعد الخروج من دور الـ16 أمام الأرجنتين.

الدوري التركي قاسم باشا كريم ديمرباي
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