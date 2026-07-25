رئيس بشكتاش: القرار الآن في يد محمد صلاح

السبت، 25 يوليه 2026 - 11:13

كتب : FilGoal

محمد صلاح - بشكتاش

أعلن سردال أدالي رئيس نادي بشكتاش التركي أن القرار النهائي لـ محمد صلاح أصبح في يده الآن للانتقال لصفوف الفريق.

محمد صلاح

النادي : لاعب حر

بشكتاش

وحدثت انفراجة في المفاوضات بعد موافقة رامي عباس وكيل قائد منتخب مصر على تخفيض مطالبه المالية. (طالع التفاصيل)

وقال رئيس نادي بشكتاش لموقع Orta Çizgi التركي: "كما تم إبلاغ الجمهور، نواصل المناقشات مع صلاح ووكيله، والتي تغطي جميع تفاصيل عملية الانتقال."

وأضاف "وأخيرا، وبعد مناقشة مستفيضة للطلب الذي تلقيناه، قدمنا ​​عرضنا الرسمي النهائي لممثلي اللاعب. وأبلغناهم أيضا بأننا نتوقع منهم إبلاغنا بقرارهم قريبا".

وأتم "بينما تتواصل جهودنا في سوق الانتقالات بأقصى سرعة، إليكم آخر المستجدات بشأن صلاح. منذ المناقشات الأولية، أحرينا تقييم جميع الزيادات والتعديلات المطلوبة في إطار مصالح بشكتاش، وقدمنا ​​عرضنا النهائي. الآن القرار بيد اللاعب، وأبلغناه بضرورة الرد قريبا".

وسبق أن كشف رئيس بشكتاش على العقبة التي تحول دون ضم صلاح لصفوف الفريق. (طالع التفاصيل)

وكشفت صحيفة "فاناتيك" التركية أن رامي عباس وكيل محمد صلاح وافق على تخفيض عمولته والمقدرة بـ 35% من نسبة عقد اللاعب، والتي كانت عقبة في إتمام انتقال لبشكتاش.

وأشار التقرير إلى أن النادي يجهز العقود للتوقيع وفي انتظار إنهاء التفاصيل مع وكيله بشأن عمولته.

وسبق أن كشف تقرير سبب رغبة صلاح في خوض تجربة الدوري التركي. (طالع التفاصيل)

وحقق الفريق الملقب بالنسور الفوز أمس الخميس على ميتييلاند الدنماركي بهدف دون رد في ذهاب الملحق المؤهل للدوري الأوروبي.

يذكر أن انتقال صلاح لبشكتاش يجذب اهتماما كبيرا م نرجب طيب أردوغان رئيس تركيا. (طالع التفاصيل)

وأنهى محمد صلاح مسيرته مع ليفربول بنهاية الموسم الماضي، بعد 9 سنوات قضاها بين صفوف الريدز.

وعاد محمد صلاح مع منتخب مصر من كأس العالم بعد الخروج من دور الـ16 أمام الأرجنتين.

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