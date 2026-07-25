ذا أثليتك: أرسنال يستكشف فرصة ضم فينيسيوس من ريال مدريد

السبت، 25 يوليه 2026 - 16:52

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

يستكشف نادي أرسنال الإنجليزي فكرة ضم البرازيلي فينيسيوس جونيور من ريال مدريد الإسباني.

ويأتي ذلك في ظل عدم تجديد تعاقده حسبما كشفت شبكة "ذا أثليتك".

وأشار التقرير إلى أن اللاعب البالغ 26 عاما من أبرز المرشحين للانضمام إلى بطل الدوري الإنجليزي لتعزيز خط هجومه. ومع ذلك، لا يزال الاهتمام في مراحله الأولى، ولا يوجد ما يضمن إتمام الصفقة.

وأوضح التقرير أنه لم تُجر أي محادثات بين الأطراف لكنها فكرة تمتلك الموافقة في النادي الإنجليزي.

ويتبقى موسم وحيد في عقد فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد.

وتألق البرازيلي بتسجيله 4 أهداف في 5 مباريات بكأس العالم 2026 لكنها لم تكن كافية إذ ودعت كتيبة كارلو أنشيلوتي من دور الـ 16 على يد النرويج.

وسجل فيني 22 هدفا الموسم الماضي مع ريال مدريد ودون التتويج بألقاب.

ومنذ انضمامه لريال مدريد في 2018 من فلامنجو شارك فيني في 375 مباراة سجل 128 هدفا وصنع 100 في جميع المسابقات.

وضم أرسنال في الصيف الحالي كل من اليوناني كريستوس تزوليس والفرنسي إيلان ميلييه، كما فعّل النادي بند شراء الإكوادوري بييرو هينكابي.

ويستعد أرسنال للقاء مانشستر سيتي يوم 16 أغسطس المقبل في درع المجتمع ثم يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة كوفنتري سيتي الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي يوم 21 أغسطس.

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