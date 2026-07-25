مصدر من الأهلي لـ في الجول: الكونفدرالية؟ لم نطلب المشاركة في دوري الأبطال

تحدث مصدر من النادي الأهلي عقب إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم بمشاركة الأهلي وزد بالبطولة الكونفدرالية.

وأعلن اتحاد الكرة مشاركة الزمالك وبيرميدز بدوري الأبطال، والأهلي وزد بالكونفدرالية.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com : "اللعب في الكونفدرالية؟ لم نطلب المشاركة في دوري الأبطال من الأساس".

وكانت مصر تقدمت بطلب إلى كاف، لزيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية.

قرارات مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماع اليوم 🗒️🔴 pic.twitter.com/W9O4uUZDzD — EFA.eg (@EFA) July 25, 2026

وأعلن اتحاد الكرة المصري أسماء الفرق المشاركة في البطولات الإفريقية لموسم 2026-27.

ويشارك الزمالك وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا والأهلي وزد في الكونفدرالية.

وحصل الزمالك على الرخصة للمشاركة القارية بعد إنهاء كافة القضايا المتعلقة بها في فيفا. (طالع التفاصيل)

ويشارك بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا للموسم الرابع على التوالي في البطولة التي حقق لقبها مرة وحيدة الموسم قبل الماضي.

فيما يشارك الأهلي في الكونفدرالية بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الموسم الماضي.

وهي المشاركة الأولى للفريق في البطولة منذ موسم 2014-15، علما بأنه حقق لقب موسم 2013-14.

وينضم زد لقائمة الفرق المشاركة قاريا لأول مرة في تاريخه بعدما حل وصيفا في نهائي كأس مصر الموسم الماضي لبيراميدز.