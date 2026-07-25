ماندي: ميسي اعتذر لي بعد تدخله على قدمي في كأس العالم

أوضح عيسى ماندي لاعب منتخب الجزائر ما حدث بعد تدخل ليونيل ميسي لاعب الأرجنتين على قدمه في كأس العالم 2026.

وخسر منتخب الجزائر من الأرجنتين بنتيجة 3-0 في المباراة الأولى من كأس العالم بفضل ثلاثية سجلها ميسي.

وقال عيسى ماندي لاعب منتخب الجزائر في تصريحات نقلها موقع "ultraalgeria": "تدخل ميسي؟ شعرت بضربة قوية، لكنني لم أدرك وقتها حجمها".

وأردف "بعد العودة إلى غرفة الملابس شاهدت الإعادة وأخبروني أن التدخل كان يستحق بطاقة حمراء".

وأضاف "ميسي اعتذر لي مباشرة وسألني إن كنت بخير، ومن ملامح وجهه أدركت أنه كان يعلم أنه ارتكب خطأ".

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وتدخل ميسي على قدم ماندي من الخلف في لقطة أثارت الجدل بسبب عدم طرد الأرجنتيني أو العودة لتقنية الفيديو لمراجعة اللقطة.

وسجل ميسي ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 17 و60 و76.

وودع منتخب الجزائر كأس العالم 2026 على يد سويسرا من دور الـ 32، فيما خسر منتخب الأرجنتين فرصة حصد اللقب بالخسارة في النهائي 1-0 من إسبانيا.

وأعلن عيسى ماندي اعتزاله اللعب دوليا بقميص منتخب الجزائر عقب نهاية مشوار الأفناك في كأس العالم 2026. (طالع التفاصيل)