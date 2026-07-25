شوقي غريب مديرا فنيا لاتحاد الكرة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تعيين شوقي غريب مديرا فنيا للاتحاد.

وذكر FilGoal.com في وقت سابق أن شوقي غريب الأقرب لتولي مهمة المدير الفني لاتحاد الكرة. (طالع التفاصيل)

وكشف اتحاد الكرة عن تعيين شوقي غريب مديرا فنيا للاتحاد المصري لكرة القدم.

وقرر اتحاد الكرة المصري الاعتماد على الكوادر الوطنية خاصة بعد توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد نجاح تجربة حسام حسن مع المنتخب.

وسبق وأن عمل شوقي غريب في منصب المدرب المساعد لمنتخب مصر الأول رفقة حسن شحاتة من نوفمبر 2004 وحتى يونيو 2011.

بينما تولى قيادة منتخب مصر لمدة عام من نوفمبر 2023 وحتى 2024.

كما سبق وأن قاد منتخب مصر الأولمبي من 2018 وحتى 2021.

أما على مستوى الأندية فدرب كل من سموحة والإسماعيلي والإنتاج الحربي والمقاولون وغزل المحلة.