كما كشف في الجول.. عصام عبد الفتاح رئيسا للجنة الحكام

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين عصام عبد الفتاح رئيسا للجنة الحكام.

ويتولى عصام عبد الفتاح مهمة رئاسة لجنة الحكام خلفا للكولومبي أوسكار رويز.

وكشف اتحاد الكرة عن تعيين عصام عبدالفتاح رئيسا للجنة الحكام للموسم الرياضي 2026-2027، على أن يتم عرض تشكيل اللجنة خلال الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة.

وكان مصدر من اتحاد الكرة قد كشف في وقت سابق عبر FilGoal.com عن انحصار المنافسة بين عصام عبد الفتاح وسمير محمود عثمان لرئاسة لجنة الحكام. (طالع التفاصيل)

وكان قد تولى أوسكار رويز رئاسة لجنة الحكام في فبراير من العام الماضي.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رحيل لجنة الحكام برئاسة أوسكار رويز واللجنة الفنية الخاصة بها.

ووجه الاتحاد الشكر للجنة على المجهود الذي بذلته خلال الموسم الماضي.