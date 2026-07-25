تقرير: المباركي يعاون بنهاشم في تدريب مودرن سبورت

السبت، 25 يوليه 2026 - 15:48

كتب : FilGoal

بوشعيب المباركي

توصل نادي مودرن سبورت لاتفاق مع المدرب المغربي بوشعيب المباركي لمعاونة مواطنه محمد أمين بنهاشم في تدريب مودرن سبورت.

وتعاقد مودرن سبورت مع محمد أمين بنهاشم مدرب الوداد السابق لتولي.

وبحسب موقع "هسبورت" فإن مودرن سبورت توصل إلى اتفاق نهائي مع المباركي للانضمام للجهاز الفني الجديد.

وأوضح التقرير أن قرار التعاقد مع المباركي جاء بتوصية من محمد أمين بنهاشم الذي يعرق قدراته جيدا.

المباركي كان لاعبا دوليا سابقا ولعب لأندية الرجاء المغربي وأهلي جدة السعودي والريان القطري، واتجه للتدريب عقب اعتزال كرة القدم.

ويقود المغربي محمد أمين بن هاشم تدريب الفريق بدءا من الموسم المقبل خلفا لأحمد سامي.

وبدأ الفريق استعداداته للموسم الجديد بالفوز على القناطر الخيرية بنتيجة 6-1، ومن قبلها على النصر للتصدير بنتيجة 2-1.

واكتفى مودرن باحتلال المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري المصري بنهاية مرحلة تفادي الهبوط الموسم الماضي.

الدوري المصري مودرن سبورت
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