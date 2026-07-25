رويترز: واجه مصر في كأس العالم.. إيقاف لاعب أستراليا بسبب إيجابية عينة كوكايين

سقط كريستيان فولباتو لاعب منتخب أستراليا في فخ المنشطات عقب إيقافه بسبب قيادة سيارة بسرعة زائدة في سيدني.

كريستيان فولباتو النادي : ساسولو ساسولو

وشارك فولباتو في كأس العالم مع منتخب أستراليا وشارك ضد منتخب مصر في دور الـ 32.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام محلية أن شرطة نيو ساوث أعلنت إيقاف رجل يبلغ من العمر 22 عاما بسبب السرعة الزائدة.

وجاء ذلك بعد قيادة سيارة بسرعة 109 كم/س في منطقة سرعتها القصوى 60/س.

وتم تعليق رخصة اللاعب الدولية لمدة 6 أشهر.

وأعلن الاتحاد الأسترالي أنه على علم بالادعاءات الموجهة ضد أحد لاعبيه.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأسترالي في بيان: "كنا على اتصال مع اللاعب ونواصل مراقبة الأمر ودعم اللاعب طوال هذه العملية" لكن دون أن يذكر اسم اللاعب.

وخاض لاعب وسط ساسولو الإيطالي 3 مباريات في كأس العالم 2026 بقميص أستراليا.

ويمتلك اللاعب أصولا إيطالية رغم ولادته ونشأته في سيدني، وسبق له تمثيل منتخب إيطاليا للشباب دون المشاركة مع الفريق الأول.

وقرر فولباتو تغيير تمثيله الدولي في نهاية مايو، بعد أن رفض الانضمام إلى أستراليا في كأس العالم الماضي.