بقيمة 70 مليون جنيه.. تفاصيل برنامج اتحاد الكرة لدعم الأندية الجماهيرية

السبت، 25 يوليه 2026 - 14:29

كتب : محمد جمال

الإسماعيلي

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة، برنامجًا متكاملًا لدعم الأندية الجماهيرية والشعبية بمختلف محافظات الجمهورية.

ويبلغ إجمالي قيمة البرنامج 70 مليون جنيه، تشمل دعم الأندية، وجوائز الصعود، وجوائز مسابقات الناشئين والشباب.

وأعلن اتحاد الكرة المصري تخصيص جائزة قدرها 5 ملايين جنيه لأي ناد جماهيري ينجح في الصعود إلى الدوري الممتاز.

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كما أعلن تخصيص 10 ملايين جنيه كجوائز لمسابقات الناشئين والشباب، إذ سيتم لأول مرة تخصيص جوائز مالية للمركز الأول على مستوى كل فرع في مسابقات مواليد 2007 حتى 2013، بإجمالي 6 مسابقات، بالإضافة إلى اعتماد جوائز لأبطال القطاعات وأبطال الجمهورية في جميع المسابقات.

وكذلك أعلن دعم 120 ناديا جماهيريا من أندية المحافظات والمدن المشاركة في القسمين الثاني والثالث لحد أدنى 100 ألف جنيه لأنية القسم الثالث، و300 ألف جنيه لأندية القسم الثاني.

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وكشف عن دعم 7 أندية جماهيرية بالقسم الثاني (أ) بمبلغ مليون جنيه لكل ناد وهى أندية: الإسماعيلي والمنصورة والترسانة وبلدية المحلة وطنطا وديروط والنصر.

الإسماعيلي اتحاد الكرة الأندية الشعبية
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