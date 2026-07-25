قائمة منتخب مصر سيدات - 9 محترفات على رأس اختيارات كمال في أمم إفريقيا 2026

السبت، 25 يوليه 2026 - 14:25

كتب : FilGoal

منة طارق - منتخب مصر للسيدات كرة قدم

أعلن محمد كمال المدير الفني لـ منتخب مصر سيدات القائمة المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2026 سيدات والمقرر إقامتها في المغرب.

ويستضيف المغرب نهائيات أمم إفريقيا 2026 في الفترة من 26 يوليو وحتى 16 أغسطس.

وضمت القائمة 9 لاعبات محترفات في المغرب وكندا وأمريكا والصين، بالإضافة لـ 7 لاعبات من مسار بطل الدوري والكأس ومثلهن من الأهلي، كما انضمت لاعبتين من وادي دجلة ولاعبة من بالم هيلز.

ويتواجد منتخب سيدات مصر رفقة نيجيريا البطل التاريخي للمسابقة بالإضافة لكل من زامبيا ومالاوي.

وجاءت قائمة منتخب مصر سيدات

حراسة المرمى: مها الدمرداش (الأهلي) - حبيبة صبري (مسار) - فرح سمير (وادي دجلة)

الدفاع: نورا خالد (الأهلي) - نور عبد الواحد السيد (مسار) - إيمان حسن (الأهلي) - سبينا تشارش (جامعة تكساس الأمريكية) - ندا عماد (مسار) - كاميليا الحوفي (الوداد المغربي) - كرستينا سلامة (جامعة ويست فيرجينيا الأمريكية) - حبيبة بكتاش (مسار) - ثريا أشرف (الأهلي)

الوسط: ليلي إدريس (UCLA Bruins الأمريكي) - أميرة محمد (مسار) - دانا كريم (جنوب إليانوس الأمريكي) - منة طارق (وادي دجلة) - مهيرة على (بيجينج الصيني) - مريم الدمرداش (جامعة كروكس الأمريكية) - بسكوتة عزت (وادي دجلة)

الهجوم: نادين غازي (الأهلي) - ليا خيري (L1QC الكندي) - حبيبة عصام (الأهلي) - فرح المهدي (مسار) - ياسمين عبد العزيز (مسار) - سارة عصام (هاليفاكس تاون الإنجليزي) - كاميليا أبو يوسف (بالم هيلز)

ولأول مرة يشارك 16 منتخبا في البطولة ويتواجد منتخب مصر للسيدات ضمن المنتخبات المتأهلة للبطولة.

ويشارك منتخب مصر بناء على دعوة قدمت لـ 4 منتخبات لزيادة عدد المنتخبات المشاركة من 12 لـ 16.

وانضمت منتخبات الكاميرون وكوت ديفوار ومالي أيضا للمنتخبات المشاركة في البطولة.

ويشارك منتخب سيدات مصر في للمرة الثالثة تاريخيا والأولى منذ عام 2016.

ويبدأ منتخب مصر مشواره بمواجهة زامبيا يوم 28 يوليو ثم مالاوي في الأول من أغسطس ويختتم اللقاءات مع نيجيريا يوم 5 أغسطس.

منتخب مصر سيدات أمم إفريقيا سيدات
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