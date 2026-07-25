الإفريقي الثامن في تشيلي.. فوزينيا على أعتاب الانضمام لـ كولو كولو

كشف أنيبال موسى رئيس نادي كولو كولو التشيلي اقتراب فوزينيا حارس كاب فيردي من الانضمام للفريق.

فوزينيا النادي : لاعب حر كولو كولو

وسينضم الحارس المخضرم إلى النادي التشيلي في صفقة انتقال حر.

وقال أنيبال موسى رئيس نادي كولو كولو التشيلي في تصريحات نقلتها وكالة رويترز: "فوزينيا سيصبح لاعبا لـ كولو كولو، وسيصل تشيلي خلال أيام، وسيجري الكشف الطبي وسيتم تقديمه في ملعب مونيمونتال".

كما نشر النادي صورة تعلن اقتراب حارس كاب فيردي من الانضمام لصفوفه.

𝐁𝐈𝐄𝐍𝐕𝐄𝐍𝐈𝐃𝐎 𝐖𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌𝐄 𝐁𝐄𝐌-𝐕𝐈𝐍𝐃𝐎 Te esperamos en el Estadio Monumental 🏟⚪️⚫️#VamosCacique pic.twitter.com/ymqPvFTYGS — Colo-Colo (@ColoColo) July 25, 2026

وسيصبح فوزينيا ثامن لاعب إفريقي يشارك في المسابقات التشيلية المحلية تاريخيا.

وسبق فوزينيا كل من الكاميروني أنتوني هيلا والنيجيري إكسيل أوجودوه والكاميروني لوك بيسالا والكاميروني فرانسيس ميسي والموريتاني دودو توريه والنيجيري فيليكس أبوتشي والإيفواري فرانك أهولي.

وتألق فوزينيا في كأس العالم بقميص كاب فيردي وقاد منتخب بلاده إلى دور الـ 32 من كأس العالم 2026.

وسينضم الحارس البالغ 40 عاما إلى كولو كولو في وقت ارتبط فيه اسمه أيضا بالانضمام إنتر ميامي.

وجاءت تجربة فوزينيا الأخيرة مع تشافيس البرتغالي والتي امتدت لموسمين.

وارتفع عدد المتابعين للحارس البالغ 40 عاما ليقترب من 29 مليون متابع على موقع "إنستجرام" بعدما بدأ البطولة وهو يمتلك 50 ألف متابع فقط.

وحصل فوزينيا على دعم كبير خلال مشواره في كأس العالم جماهيريا وكان من أكثر المستفيدين من حمى السوشيال ميديا. (طالع التفاصيل)

وتأهل منتخب كاب فيردي من دور المجموعات لأول مرة في تاريخه بعد تحقيق 3 تعادلات واحتلال المركز الثاني خلف إسبانيا، لكن توقف المشوار في دور الـ 32.

ويتصدر كولو كولو ترتيب الدوري التشيلي برصيد 39 نقطة بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه عقب انقضاء 16 جولة.