مصدر من بيراميدز لـ في الجول: مصطفى محمد إضافة لأي فريق ولكن
السبت، 25 يوليه 2026 - 11:47
كتب : حامد وجدي
كشف مصدر من نادي بيراميدز حقيقة التقدم بعرض رسمي لنادي نانت لضم المهاجم المصري مصطفى محمد.
مصطفى محمد
النادي : نانت
وترددت أنباء عن تقدم بيراميد بعرض رسمي لضم مصطفى محمد مقابل 2.5 مليون يورو.
وقال مصدر من بيراميدز لـ FilGoal.com :"مصطفى محمد مهاجم رائع وإضافة إلى فريق، لكننا لم نتفاوض بشكل رسمي لضمه كما يتردد".
وكان مصدر من بيراميدز قد أوضح عبر FilGoal.com أن الخيار الأقرب لتدعيم خط الهجوم هو لاعب من جنوب إفريقيا.
وبحسب موقع "SABC Sport" الجنوب إفريقي، فإن الثنائي بيتر شالوليلي و تشيجوفاتسو ماباسا عُرضا على نادي بيراميدز، عقب تعيين رولاني موكوينا مدربا للفريق لتعويض فيستون ماييلي.
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