خبر في الجول - الاتحاد السكندري يقرر إيقاف ساري 6 أشهر بسبب واقعة مكاري يونان

اتخذ نادي الاتحاد السكندري قرارا بمعاقبة أحمد أحمد ساري المدرب بقطاع الناشئين عقبة أزمة الناشئ مكاري يونان.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أصدرت بيانا رسميا حول نتائج التحقيق الذي أجرته لجنة من مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية حول واقعة الناشئ مكاري يونان.

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وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي الاتحاد السكندرى قرر إيقاف المدرب أحمد أحمد سارى 6 أشهر، بسبب واقعة الناشئ مكارى يونان.

فيما قال محمد أحمد سلامة رئيس الاتحاد السكندري في وقت سابق في تصريحات لـFilGoal.com : "سنفتح تحقيقا في واقعة اللاعب مكاري يوناني، وسيتم محاسبة المخطئ إذا ثبتت إدانته".

وأوضحت وزارة الرياضة أن اللجنة التي شٌكلت انتهت من التحقيقات إلى ثبوت إدانة المدرب في واقعة مكاري يونان.

كما وجهت اللجنة نادي الاتحاد السكندري بتوقيع الجزاء المناسب على المدرب خلال 48 ساعة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

وانطلقت اختبارات نادي الاتحاد السكندري لاختيار المواهب في شهر يونيو الماضي.