بعد ثبوت المخالفة.. وزارة الرياضة تحيل واقعة مكاري يونان للنيابة العامة

الأربعاء، 22 يوليه 2026 - 23:50

كتب : هاني العوضي

جوهر نبيل - وزير الشباب والرياضة

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا حول نتائج التحقيق الذي أجرته لجنة من مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية حول واقعة الناشئ مكاري يونان.

وكانت وزارة الرياضة، قد أعلنت فتح تحقيق بشأن شكوى استبعاد أحد الناشئين في اختبارات نادي الاتحاد السكندري بسبب اسمه. (طالع التفاصيل)

وأوضحت وزارة الرياضة أن اللجنة التي شٌكلت انتهت من التحقيقات إلى ثبوت إدانة المدرب في واقعة مكاري يونان.

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كما وجهت اللجنة نادي الاتحاد السكندري بتوقيع الجزاء المناسب على المدرب خلال 48 ساعة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

وقالت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي:

"بعد شكوى والدة اللاعب مكاري يونان بشأن استبعاده من اختبارات كرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بسبب اسمه، انتهت اللجنة التي شُكلت من مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية، بعد التحقيق، إلى ثبوت ارتكاب المدرب المختص للمخالفة"

"وعلى ضوء ذلك، جرى توجيه نادي الاتحاد السكندري بسرعة اتخاذ إجراءات التحقيق مع المدرب المشار إليه، وتوقيع الجزاء المناسب بحقه، مع موافاة الوزارة بنتيجة التحقيق والجزاءات الموقعة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة. كما تقرر إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيها وفقًا لأحكام القانون".

فيما قال محمد أحمد سلامة رئيس الاتحاد السكندري في وقت سابق في تصريحات لـFilGoal.com : "سنفتح تحقيقا في واقعة اللاعب مكاري يوناني، وسيتم محاسبة المخطئ إذا ثبتت إدانته".

بينما قال محمد نور رئيس قطاع الناشئين بنادي الاتحاد عبرFilGoal.com في تصريحات خاصة عن الواقعة: "مكاري تواجد في الفريق "ب" لنادي الاتحاد مواليد 2013 بالموسم الماضي، ودخل هذا الصيف اختبارات الفريق "أ" ونجح في المرحلة الأولى".

وأضاف "ما حدث أن اللاعب أثناء سؤال أحد المدربين (أحمد أحمد ساري) عن اسمه أجاب: مكاري يوناني، فرد المدرب قائلا: "وكيف ينطق أو يُكتب هذا الاسم".

وتابع "والدة اللاعب اشتكت من الأمر بعد بكائه وألمحت لوجود اضطهاد ديني، لكن هذا غير صحيح بالمرة بدليل تواجد مكاري في الفريق "ب" بالموسم الماضي".

وانطلقت اختبارات نادي الاتحاد السكندري لاختيار المواهب في شهر يونيو الماضي.

وأتم "عقدنا جلسة مع اللاعب ووالدته التي تفهمت الأمر تماما وقامت بحذف المنشور التي نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي".

الاتحاد السكندري وزارة الرياضة مكاري يوناني
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