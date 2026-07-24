كما كشف في الجول.. الأهلي يعلن مواجهة برشلونة في كأس خوان جامبر

أعلن النادي الأهلي عن مواجهة برشلونة بشكل رسمي ضمن كأس خوان جمبر.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن اقتراب الأهلي من الاتفاق على مواجهة برشلونة. (طالع التفاصيل)

وفي بيان عبر موقعه الرسمي أعلن الأهلي عن مواجهة برشلونة وديا يوم 19 أغسطس المقبل، ضمن النسخة الـ61 من بطولة كأس خوان جامبر.

وأوضح الأهلي أن الاتفاق خلال زيارة قصيرة إلى إسبانيا قام بها وفد من شركة الأهلي لكرة القدم، ضم أحمد حسام عوض عضو مجلس إدارة النادي والشركة، ونيرة علي المدير التنفيذي للشركة.

وسبق أن كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن مشاركة الأهلي تأتي ضمن جزء من الاتفاق بين الناديين في صفقة حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي المنتقل إلى برشلونة.

وبذلك سيكون الأهلي أو فريق عربي يشارك في كأس جوان جامبر منذ استحداث نظام البطولة منذ عام 1997.

والتقى الأهلي وبرشلونة وديا مرتين، الأولى في 2007 وانتهت بفوز برشلونة وديا 4-0 خلال الاحتفال بمئوية الأهلي.

فيما خسر الأهلي بنتيجة 4-1 في ودية أخرى أقيمت بملعب ويمبلي في 2009.

ويستعد الأهلي لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد في إسبانيا يوم 6 أغسطس المقبل.