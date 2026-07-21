خبر في الجول - الأهلي يوقع عقود لقاء برشلونة الودي خلال ساعات

ستوقع إدارة الأهلي على عقود مباراة الفريق الودية ضد برشلونة في كأس خوان جامبر خلال ساعات، حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com أن هناك وفد من الأهلي طار إلى مدينة برشلونة لتوقيع عقود المباراة.

وستقام المباراة يوم 19 أغسطس المقبل على ملعب كامب نو.

ومن المنتظر أن تكون المباراة في ختام معسكر الأهلي بإسبانيا الذي ينطلق يوم 6 أغسطس المقبل.

وذلك بعدما كان من المفترض أن ينطلق المعسكر في أواخر يوليو الجاري، لكن مواجهة برشلونة جعلت إدارة الأهلي تغير موعد المعسكر.

ومن المتوقع أن يظهر برشلونة أمام الأهلي بفريقه الأساسي، إذ تقام المباراة قبل أيام قليلة من انطلاق حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني.

قبل أيام، كشف مصدر مسؤول في النادي الأهلي عن اقتراب الأحمر من الاتفاق مع برشلونة الإسباني لخوض مباراة كأس خوان جامبر.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "نقترب من التوصل لاتفاق مع برشلونة للعب مباراة كأس خوان جامبر على هامش معسكر إعداد الفريق في إسبانيا".

وسبق أن كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن مشاركة الأهلي تأتي ضمن جزء من الاتفاق بين الناديين في صفقة حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي المنتقل إلى برشلونة.