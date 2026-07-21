خبر في الجول - الأهلي يوقع عقود لقاء برشلونة الودي خلال ساعات
الثلاثاء، 21 يوليه 2026 - 15:30
كتب : FilGoal
ستوقع إدارة الأهلي على عقود مباراة الفريق الودية ضد برشلونة في كأس خوان جامبر خلال ساعات، حسبما علم FilGoal.com.
وعلم FilGoal.com أن هناك وفد من الأهلي طار إلى مدينة برشلونة لتوقيع عقود المباراة.
وستقام المباراة يوم 19 أغسطس المقبل على ملعب كامب نو.
ومن المنتظر أن تكون المباراة في ختام معسكر الأهلي بإسبانيا الذي ينطلق يوم 6 أغسطس المقبل.
وذلك بعدما كان من المفترض أن ينطلق المعسكر في أواخر يوليو الجاري، لكن مواجهة برشلونة جعلت إدارة الأهلي تغير موعد المعسكر.
ومن المتوقع أن يظهر برشلونة أمام الأهلي بفريقه الأساسي، إذ تقام المباراة قبل أيام قليلة من انطلاق حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني.
قبل أيام، كشف مصدر مسؤول في النادي الأهلي عن اقتراب الأحمر من الاتفاق مع برشلونة الإسباني لخوض مباراة كأس خوان جامبر.
وقال المصدر لـFilGoal.com: "نقترب من التوصل لاتفاق مع برشلونة للعب مباراة كأس خوان جامبر على هامش معسكر إعداد الفريق في إسبانيا".
وسبق أن كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن مشاركة الأهلي تأتي ضمن جزء من الاتفاق بين الناديين في صفقة حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي المنتقل إلى برشلونة.
وبذلك سيكون الأهلي أو فريق عربي يشارك في كأس جوان جامبر منذ استحداث نظام البطولة منذ عام 1997.
والتقى الأهلي وبرشلونة وديا مرتين، الأولى في 2007 وانتهت بفوز برشلونة وديا 4-0 خلال الاحتفال بمئوية الأهلي، فيما خسر الأهلي بنتيجة 4-1 في ودية أخرى أقيمت بملعب ويمبلي في 2009.
وأعلن الأهلي تعيين المغربي حسين عموتة مديرا فنيا للفريق بداية من الموسم المقبل.
كما أعلن الأهلي ضم الثنائي علي محمود وأقطاي عبد الله قادما من إنبي، والمغربي سفيان بنجديدة مهاجم المغرب الفاسي.