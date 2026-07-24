المحكمة الرياضية تعلن موعد جلسة الاستماع الخاصة بنهائي أمم إفريقيا 2025

حددت المحكمة الرياضية الدولية موعد جلسة الاستماع الخاصة بنهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وكان منتخب السنغال فاز بلقب كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب بعد الفوز على صاحب الأرض في النهائي، قبل أن يقرر كاف منح اللقب للمغرب وسحبه من السنغال وتوقيع عقوبات مغلظة على المنتخبين.

وستقام الجلسة يوم 8 أكتوبر المقبل في مقر المحكمة بمدينة لوزان السويسرية.

وأوضحت المحكمة في بيانها أن الحكم لن يصدر في يوم الجلسة.

وجاء بيان المحكمة الرياضية الدولية

حددت محكمة التحكيم الرياضي موعد لجلسة استماع في أعقاب الاستئناف الذي قدمه الاتحاد السنغالي ضد الاتحاد الإفريقي (كاف) والاتحاد المغربي بشأن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025.

وستُعقد الجلسة في الأول من أكتوبر 2026، في مقر محكمة التحكيم الرياضي بمدينة لوزان السويسرية.

ويسعى استئناف الاتحاد السنغالي، المسجل لدى محكمة التحكيم الرياضي بتاريخ 25 مارس 2026، إلى نقض قرار الاتحاد الإفريقي الذي أعلن خسارة المنتخب السنغالي نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 بالانسحاب، ومنح الفوز للمنتخب المغربي بنتيجة 3-0.

ويطالب الاستئناف محكمة التحكيم الرياضي بإعلان الاتحاد السنغالي لكرة القدم فائزا ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

لم يتفق الطرفان على تطبيق إجراءات مُعجّلة، ولذلك ستُجرى الجلسة وفقًا للجدول الزمني المعتاد الذي وضعته المحكمة. حُدّد موعد الجلسة بعد التشاور مع الطرفين، اللذين لم يطلبا أن تكون الجلسة علنية، ما يعني أنها ستُعقد خلف أبواب مغلقة.

بعد الجلسة، ستبدأ هيئة التحكيم مداولاتها. في هذه المرحلة، لا تستطيع المحكمة تحديد موعد إصدار القرار، لكنه لن يُصدر في يوم الجلسة.

علمت المحكمة بوجود معلومات مغلوطة متداولة حول هذه الإجراءات، نُشرت لاحقًا عبر وسائل الإعلام.

تُعتبر المعلومات المنشورة عبر قنوات المحكمة الرسمية فقط هي الرسمية، ولن يُنشر أي إعلان يتعلق بهذه القضية على موقع المحكمة الإلكتروني. يمكن للصحفيين المعتمدين توجيه استفساراتهم إلى المكتب الإعلامي للمحكمة.

وسبق أن صرّح باتريس موتسيبي رئيس كاف في مؤتمر صحفي: "ننتظر القرار النهائي من محكمة التحكيم الرياضية بشأن الفائز بلقب كأس الأمم الإفريقية 2025 بين المغرب والسنغال".

وأكد "ليس في يدنا أي شيء لنفعله، ننتظر القرارات وسوف نطبقها على الجميع".

وبعد إعلان كاف بسحب اللقب من السنغال، تقدم الاتحاد السنغالي بشكوى إلى محكمة التحكيم الرياضية، والتي ستحسم مصير اللقب.