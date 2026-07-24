خبر في الجول - مفاوضات من الاتحاد السكندري لضم بوكويا

الجمعة، 24 يوليه 2026 - 16:58

كتب : عمرو نبيل

الاتحاد السكندري بيان

بدأ نادي الاتحاد السكندري مفاوضات ضم الكونغولي ويلدون بوكويا مهاجم أهلي طرابلس الليبي حسبما علم FilGoal.com.

ويواصل زعيم الثغر تدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة حمزة الجمل.

اللاعب الكونغولي خاض تجربته الأخيرة في الدوري الليبي بقميص أهلي طرابلس تحت قيادة حسام البدري.

المهاجم البالغ 24 عاما شارك في 6 مباريات فقط مع الفريق منذ انضمامه في فبراير الماضي وسجل 3 أهداف.

وسبق أن ارتدى قميص فريق الظهرة الليبي وأوتوهو الكونغولي.

وأعلن الاتحاد السكندري ضم 10 صفقات في سوق الانتقالات الصيفية حتى الآن.

فضم الفريق كل من حسام حسن وأحمد حمدي وأحمد العربي وأحمد السيد ومحمد مصطفى "ميدو" ومحمد فخري ومؤمن عوض وخالد مسعد وعبد الرحمن هشام وأحمد الشاذلي.

وسبق أن كشف FilGoal.com توصل زعيم الثغر لاتفاق لضم الأوغندي كينيث سيماكولا وإسلام عبد الاله لاعب زد. (طالع التفاصيل)

الاتحاد السكندري أهلي طرابلس ويلدون بوكويا
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