خبر في الجول - الاتحاد السكندري يحسم صفقة مدافع زد

أتم نادي الاتحاد الاتفاق بشأن التعاقد مع إسلام عبد اللاه مدافع نادي زد.

ويواصل الاتحاد محاولات تدعيم صفوف تحضيرا للموسم الجديد تحت قيادة حمزة الجمل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الاتحاد السكندري أتم اتفاقه مع زد لضم إسلام عبد اللاه على سبيل الإعارة بنية الشراء.

وعاد عبد اللاه مؤخرا إلى زد بعد فترة إعارة لنادي المقاولون العرب.

وضم الاتحاد السكندري هذا الموسم ميدو مصطفى من سموحة، ومحمد فخري من فاركو، وحسام حسن مهاجم مودرن سبورت.

كما ضم زعيم الثغر مؤمن عوض ظهير أيمن حرس الحدود، ومعتز محمد مدافع الأهلي في صفقة انتقال حر، وأحمد حمدي من الزمالك، وأحمد العربي من غزل المحلة.