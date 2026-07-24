الزمالك يعلن تعرض هشام نصر لوعكة صحية

الجمعة، 24 يوليه 2026 - 16:51

كتب : إبراهيم رمضان

هشام نصر

أعلن نادي الزمالك تعرض هشام نصر نائب مجلس الإدارة لوعكة صحية.

ولم يعلن النادي تفاصيل الحالة الصحية لهشام نصر.

وجاء بيان الزمالك

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"يتمنى مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، وجميع الأجهزة الفنية والإدارية والرياضية، والعاملين بالنادي، الشفاء العاجل لـ هشام نصر، نائب رئيس مجلس الإدارة، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الساعات الماضية.

ويؤكد مجلس الإدارة حرصه على متابعة الحالة الصحية لـ هشام نصر والاطمئنان عليه بشكل مستمر، متمنيًا له تمام الشفاء والعودة سريعًا لاستكمال مهامه داخل القلعة البيضاء.

كما يعرب نادي الزمالك عن خالص أمنياته بأن يمنّ الله عليه بالشفاء العاجل، وأن يعود إلى أسرته ومحبيه وجماهير النادي في أفضل حال".

وسبق ان كشف هشام نصر إنهاء جميع قضايا فيفا الخاصة بالرخصة الإفريقية من أجل المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

ويتمنى فريق عمل FilGoal.com الشفاء العاجل لهشام نصر.

هشام نصر الزمالك
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