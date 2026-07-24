مؤتمر ماريسكا: عدت إلى منزلي.. ورودري سيخضع لعملية جراحية

عبر الإيطالي إنزو ماريسكا عن سعادته الكبيرة بتولي القيادة الفنية لمانشستر سيتي، مؤكدا أن العودة إلى النادي تمثل شعورا بالعودة إلى منزله، كما تحدث عن خلافة بيب جوارديولا ومستقبل رودري وخططه في سوق الانتقالات.

المدرب الإيطالي وقع على عقود تدريب مانشستر سيتي لمدة 3 سنوات (طالع التفاصيل).

وقال ماريسكا في المؤتمر الصحفي: "أشعر وكأنني عدت إلى منزلي، أنا بحالة رائعة، ومنذ اليوم الأول كان الاستقبال مميزا للغاية، وسعيد جدا".

وعن خلافته لبيب جوارديولا في تدريب مانشستر سيتي قال: "أعتبره شرفا كبيرا، لأن اختيار النادي لي لتولي هذه المهمة يعد امتيازا بالنسبة لي".

وواصل "الأمر يمثل تحديا بالنسبة لي، لكنه تحدٍ جميل، كما أنه شرف كبير".

وعن مستقبل رودري قال: "عندما يتعلق الأمر باللاعبين الكبار، فمن الطبيعي أن تكثر الشائعات حولهم، ولذلك لست قلقا".

وأضاف "سيخضع لعملية جراحية يوم الإثنين، وبعدها يحتاج إلى إجازة للراحة والتعافي، ثم سيعود إلينا".

وكشف "أعتقد أن التنظيم داخل النادي هو أهم نقطة، هذا النادي لم يتعاقد سوى مع ثلاثة مدربين خلال 17 عاما، وهذا أمر غير معتاد".

وعن جاهزية اللاعبين بعد كأس العالم قال: "المجموعة الأخيرة من اللاعبين ستنضم إلينا قبل مباراة الدرع الخيرية بثلاثة أو أربعة أيام، بعد ذلك سيكون جميع اللاعبين متاحين".

واختتم حديثه بسوق الانتقالات وقال: "دائما ما تكون هناك أمور يجب العمل عليها وفقا لما نريده، وأيضا بسبب طبيعة سوق الانتقالات".

وأتم "ربما لا تزال هناك بعض الصفقات التي نحتاج إلى إتمامها، ونحن نعمل على ذلك حاليا".

ورحل ماريسكا عن تشيلسي بالتراضي مطلع يناير الماضي.

وكان ماريسكا مساعدا لبيب جوارديولا في مانشستر سيتي لأكثر من موسم.

وخاض تشيلسي تحت قيادة ماريسكا 92 مباراة وفاز في 55 وتعادل في 16 وخسر 21.

وأحرز فريقه 191 هدفا بينما استقبلت شباكه 98 هدفا.

وتمكن تشيلسي من التتويج ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية الماضية بقيادة ماريسكا.