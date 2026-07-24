كلوب يحذر وسائل الإعلام: سأرحل إذا اقتربتم من عائلتي

الجمعة، 24 يوليه 2026 - 14:42

كتب : FilGoal

يورجن كلوب

وجه يورجن كلوب المدرب الجديد لمنتخب ألمانيا رسالة تحذيرية إلى وسائل الإعلام خلال تقديمه الرسمي، مؤكدا أنه لن يتردد في ترك منصبه إذا تعرضت عائلته للمضايقات.

وسيتولى كلوب تدريب منتخب ألمانيا حتى كأس العالم 2030 (طالع التفاصيل).

وقال كلوب في مؤتمر تقديمه مدربا لمنتخب ألمانيا: "أنا مستعد دائما للرحيل، أدرك تماما أن هذا هو عملي الأول الآن، مهمتي هي جعل المنتخب الوطني أفضل، وأن أساعد في تطوير قاعدة اللاعبين المتاحة أمامي للاختيار منها".

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وواصل "لكنني لا أفعل ذلك ضدكم، بل من أجلكم، سأتقاضى أجرا جيدا، وإذا أصبح العنوان غدا يورجن كلوب سيء، فسأرحل".

وأردف "إذا قال الاتحاد الألماني لكرة القدم لنواصل بدونك، فسينتهي الأمر".

وأضاف "وإذا تصرفتم أنتم، وسائل الإعلام، بشكل سيئ ولم تتركوا عائلتي تعيش في سلام، فسأرحل وأدير ظهري".

وكشف "أعلم أن هناك دولا أخرى يُعامل فيها مدربو المنتخبات الوطنية بصورة أسوأ، أنا أحب هذه الوظيفة، لكنني مستعد دائما لتركها إذا استدعى الأمر".

وأتم "لن تكون هناك أي مسيرة تدريبية أخرى لي بعد المنتخب الألماني، فهذا هو قمة مسيرتي الكروية كمدرب، سأقدم كل ما لدي من أجل المنتخب".

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وسيبدأ كلوب مهمته التدريبية بـ 4 مباريات خلال التوقف الدولي المقبل في شهري سبتمبر وأكتوبر.

وستكون المباراة الأولى ضد هولندا في دوري الأمم الأوروبية يوم 24 سبتمبر، ثم يعقبها لقاء اليونان يوم 27 من نفس الشهر لتكون أول مباراة لكلوب في ألمانيا، ثم سيلتقي صربيا يوم 1 أكتوبر وأخيرا اليونان يوم 4 أكتوبر.

وسيتقاضى كلوب راتبا أعلى بقليل من راتب ناجلسمان البالغ 7 ملايين يورو سنويا، حسب التقارير.

ولن يدفع الاتحاد الألماني لكرة القدم أي تعويض لشركة ريد بل مقابل فسخ عقده.

وبدلًا من ذلك، سيبقى كلوب مع ريد بل كسفير للعلامة التجارية، وهو ما يمثل قيمة أكبر للشركة من تعويض مالي زهيد.

ويعود كلوب للتدريب من جديد بعد تجربة طويلة في ليفربول توج خلالها بكل الألقاب الممكنة في مسيرة امتدت 9 سنوات.

يورجن كلوب منتخب ألمانيا
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